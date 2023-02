Selo Brasileiro de Desjudicialização: a advocacia inserida na solução

Diego de Paiva Vasconcelos. Foto: DIVULGAÇÃO

A advocacia brasileira entra cada vez mais em novos espaços e passa adotar novas práticas na busca da desjudicialização. Promover a resolução de conflitos sem que haja a necessidade de apelar para a esfera judicial é uma das possibilidades para inserção da nova advocacia no mercado e também uma prioridade para todos que têm compromisso com o descongestionamento e a eficiência do Judiciário, como é o caso da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que incentiva os métodos e técnicas de desjudicialização.

Por muito tempo, a advocacia esteve excluída dessa luta, de um movimento abrangente orientado à significativa redução do backlog processual. É importante, nesse contexto, reconhecer o trabalho do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que deu os primeiros passos para enfrentar a hiperjudicialização no Brasil. A partir dessa postura inicial de reconhecimento e enfrentamento do problema, o cenário evoluiu, mas, efetivamente, sem contemplar a relevância da advocacia como função essencial à justiça. Contudo, em 2022, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil criou uma comissão especial para tratar do problema. O grupo, que tenho a honra de presidir,conhece o problema e se coloca na busca de soluções inovadoras.

A hiperjudicialização é um mal que onera toda a sociedade. Solucioná-lo, portanto, é uma necessidade pública. A Ordem está preparada para conduzir a advocacia a tomar parte nesse cenário de transformação, marcado pelos novos processos informacionais e novas tecnologias. A presença do advogado, no entanto, segue indispensável para que o diálogo entre os atores envolvidos nas negociações se dê de modo igualitário, fazendo valer o sistema de direitos e garantias estabelecido pela Constituição.

Na última sexta-feira, a Comissão Especial de Desjudicialização da OAB deu um grande nesse processo ao aprovar, de forma unânime, na última sexta-feira, da criação do projeto do Selo Brasileiro de Desjudicialização, destinado a reconhecer as boas práticas de empresas que adotam medidas inovadoras e eficazes para evitar ações judiciais e estimulam meios alternativos de resolução dos casos. O selo ainda será submetido para avaliação do plenário da Ordem e, se aprovado, será um marco para a sociedade. O projeto tem o potencial de incentivar outras instituições a seguirem o caminho da desjudicialização.

O objetivo do selo, portanto, é estimular e reconhecer projetos e ações que possam contribuir para reduzir, em parte, as dezenas de milhões de processos ativos que aguardam resolução. O projeto ainda poderá criar balizas para sabermos quais são os modelos bem-sucedidos de desjudicialização, e validar, do ponto de vista institucional, essas boas práticas de empresas e do Poder Público, além de estimular o desenvolvimento de mais projetos que tenham por objetivo a redução desse enorme backlog processual.

O Selo Brasileiro de Desjudicialização é essencial para uma melhoria da prestação jurisdicional e mesmo para a cidadania. E a OAB será um dos mais importantes vetores desse processo. Desjudicialização é uma questão civilizatória.

*Diego de Paiva Vasconcelos é advogado, doutor em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), professor da Universidade Federal de Rondônia (Unir), presidente da Comissão Especial de Desjudicialização do Conselho Federal da OAB e sócio-fundador do escritório Nogueira e Vasconcelos (Nova) Advocacia