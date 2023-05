Sem colete e desarmado, mais um policial penal é executado a caminho do trabalho

Fábio Jabá. Foto: Arquivo pessoal

No último domingo nos despedimos, mais uma vez, de um companheiro que partiu antes da hora. Júlio César da Silva, de 48 anos, foi executado a tiros quando seguia para o seu trabalho, na Penitenciária 2 de Franco da Rocha, Grande São Paulo. Ele dirigia sua moto na rodovia Presidente Tancredo Neves quando foi abordado por criminosos, que dispararam e fugiram levando a motocicleta.

Silva, que também era professor da Escola de Administração Penitenciária (EAP) Dr. Luiz Camargo Wolfmann, não teve a chance de se defender: não tinha colete à prova de balas, nem arma oficial, direitos conferidos pelo Estado a todos os policiais, menos aos policiais penais.

Apesar de atuar em uma área sensível para a segurança pública, cuidando da maior população carcerária do Brasil, com cerca de 190 mil detentos, os policiais penais paulistas ainda não tiveram a sua atuação regulamentada. O atraso já dura três anos. Com isso, continuamos sem acesso aos direitos concedidos às outras forças de segurança.

Atuamos como polícia dentro dos presídios, somos vistos pelos presos como inimigos, o que faz com que sejamos caçados fora das prisões. Quem trabalha com segurança pública sabe que muitas das emboscadas que vitimaram policiais ocorreram nos deslocamentos entre a casa e o trabalho.

Essa vulnerabilidade precisa ser combatida pelo Estado para garantir o mínimo de segurança aos policias penais. Esse mínimo significa que tenhamos os equipamentos de proteção e reação, e que já fazem parte da rotina das demais polícias.

A expectativa de vida de um policial penal é de 45 anos, 31 anos abaixo da média nacional. A profissão, considerada a mais perigosa entre todas as categorias da segurança pública, é marcada pela insalubridade. O profissional passa a maior parte do seu dia dentro de presídios, convivendo de perto com criminosos em unidades superlotadas e com falta de servidores. A Polícia Penal de São Paulo é uma realidade sem volta, e a construção dessa força de segurança é papel de todos nós. A custódia de presos é essencial na formação de uma política eficiente de segurança pública. O que acontece dentro das muralhas interfere diretamente na realidade fora delas.

As dificuldades estruturais e a superlotação dificultam a vida de quem quer tornar São Paulo um estado mais seguro para todos, mas essa ainda não é a parte mais difícil da profissão. Nada se iguala ao sentimento de medo e impotência diante do velório de um companheiro de missão. Sabemos o quanto estamos desprotegidos. Todos tememos ser a próxima vítima.

*Fábio Jabá é policial penal e presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional de São Paulo (SIFUSPESP) e secretário-geral da Federação Nacional dos Servidores Penitenciarios e Policiais Penais (FENASPEN)