Sem diálogo, 'Pacote da Democracia' que mira conteúdos antidemocráticos na internet pode afetar liberdades públicas, alerta OAB São Paulo

A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo e a Comissão de Tecnologia e Inovação da entidade divulgaram 'nota de posicionamento' nesta quarta-feira, 1, contra a Medida Provisória do governo Lula intitulada 'Pacote da Democracia', que, em reação ao ataque dos radicais de 8 de janeiro, visa promover 'moderação mais rígida' sobre conteúdos antidemocráticos na internet.

"A reformulação da estrutura de governança da Internet brasileira sem diálogo com a sociedade e os atores envolvidos nesse processo desrespeita o princípio da multisetorialidade, pode resultar em graves disfuncionalidades e afetar liberdades públicas", alerta a Ordem.

A entidade da Advocacia destaca que 'não se trata de uma lei que afetará apenas grandes conglomerados de tecnologia, mas todos aqueles que se valem da internet como usuários ou como provedores de aplicações'.

A nota é subscrita pela presidente da OAB paulista, Patrícia Vanzolini, e Ronaldo Lemos da Silva Junior, presidente da Comissão de Tecnologia e Inovação.

O 'Pacote da Democracia' foi anunciado no último dia 27 pelo ministro Flávio Dino (Justiça). Entre outras medidas, assinala a OAB São Paulo, o texto preconiza uma MP para dispor sobre a moderação de conteúdos antidemocráticos na Internet e criar um correspondente 'dever de cuidado' para as plataformas digitais, incluindo a publicação periódica de relatórios de transparência e sanções em caso de descumprimento.

A OAB reconhece o impacto da marcha dos vândalos que no dia 8 de janeiro destruíram dependências do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. "Não há dúvidas sobre a gravidade do ocorrido e a ameaça representada pela desinformação ao Estado Democrático de Direito. Mas, ainda estamos longe de consenso sobre as respostas que devem ser dadas e as soluções que precisam ser construídas."

A entidade cita, por exemplo, o 'longo debate' em torno do PL nº 2.630, o 'PL das Fake News', que tramita no Congresso.

"Embora exista consenso sobre os efeitos deletérios da desinformação para o Estado Democrático de Direito, ainda há muita discussão sobre as soluções que devem ser implementadas", diz a OAB.

A Advocacia faz uma advertência. "A experiência com leis de emergência é reconhecida e negativa. Situações emergenciais demandam mais prontidão e ação do poder público do que novas normas, pensadas e aprovadas sob o influxo de casuísmos."

"Propostas que impactam o equilíbrio encontrado por normas como o artigo 19 do Marco Civil da Internet precisam passar por amplo debate público a fim de que sejam protegidos valores como a liberdade de expressão e a inovação tecnológica."

Segundo a OAB, apesar do anúncio de Flávio Dino 'não se tem notícia de o texto da medida ter sido publicado oficialmente,nem compartilhado com autoridades e organizações da sociedade civil'.

"As informações disponíveis no momento advêm de fontes da imprensa", destaca a nota da Ordem paulista. "Em razão desta falta de diálogo, há grande preocupação sobre os riscos representados por respostas inadequadas provindas de um processo unilateral, pouco participativo e apressado, com efeitos potencialmente negativos para a estrutura de direitos digitais no Brasil."

A Advocacia invoca os processos que culminaram na promulgação do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados para cobrar um debate amplo sobre o uso desvirtuado das redes.

"O problema da desinformação é de natureza sistêmica e, portanto, pede que seu enfrentamento seja pautado a partir de uma discussão multidisciplinar e multisetorial,envolvendo não apenas o Poder Executivo, mas também o Legislativo, o Judiciário, entidades da sociedade civil e as próprias plataformas."

Para a OAB, 'a edição de norma destinada a coibir a disseminação de desinformação, violência política e discurso antidemocrático deve levar em conta, ainda, a natureza participativa da rede, cuja preservação constitui princípio informativo da disciplina do uso da Internet no Brasil'.

Patrícia Vanzolini e Ronaldo Lemos da Silva Junior são categóricos. "É preciso evitar que o Brasil cometa o erro de, ao tentar coibir a desinformação nas redes sociais, delegar às plataformas o poder de definir o que é ataque ao Estado de Direito que justifique a moderação de um dado conteúdo. É preciso resguardar o papel do Poder Judiciário como o fórum adequado para a tomada de decisões que envolvem o sopesamento de direitos e garantias fundamentais."

LEIA A NOTA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EM SÃO PAULO SOBRE REGULAÇÃO DE PLATAFORMAS NA INTERNET

- Em resposta ao 08 de janeiro, o Governo Federal prepara Medida Provisória para dispor sobre a moderação de conteúdos antidemocráticos em plataformas digitais, segundo divulgado pela imprensa;

- A reformulação da estrutura de governança da Internet brasileira sem diálogo com a sociedade e os atores envolvidos nesse processo desrespeita o princípio da multisetorialidade, pode resultar em graves disfuncionalidades e afetar liberdades públicas;

- Embora exista consenso sobre os efeitos deletérios da desinformação para o Estado Democrático de Direito, ainda há muita discussão sobre as soluções que devem ser implementadas;

- Propostas que impactam o equilíbrio encontrado por normas como o artigo 19 do Marco Civil da Internet precisam passar por amplo debate público a fim de que sejam protegidos valores como a liberdade de expressão e a inovação tecnológica.

Diante dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília, uma série de respostas institucionais vêm sendo elaboradas pelo Executivo Federal, com o intuito de criar mecanismos de prevenção e repressão às campanhas de desinformação responsáveis pela mobilização de agentes extremistas e fomento da violência.

Uma dessas medidas foi anunciada na última quinta-feira (27/1) pelo Ministro da Justiça Flávio Dino. Trata-se do chamado "Pacote da Democracia", o qual, entre outras medidas, preconiza uma Medida Provisória (MP) para dispor sobre a moderação de conteúdos antidemocráticos na Internet e criar um correspondente "dever de cuidado" para as plataformas digitais, incluindo a publicação periódica de relatórios de transparência e sanções em caso de descumprimento.

Apesar do anúncio, não se tem notícia de o texto da medida ter sido publicado oficialmente, nem compartilhado com autoridades e organizações da sociedade civil.

As informações disponíveis no momento advêm de fontes da imprensa. Em razão desta falta de diálogo, há grande preocupação sobre os riscos representados por respostas inadequadas provindas de um processo unilateral, pouco participativo e apressado, com efeitos potencialmente negativos para a estrutura de direitos digitais no Brasil.

A experiência com leis de emergência é reconhecida e negativa. Situações emergenciais demandam mais prontidão e ação do poder público do que novas normas, pensadas e aprovadas sob o influxo de casuísmos.

Não há dúvidas sobre a gravidade do ocorrido no último dia 08 de janeiro e a ameaça representada pela desinformação ao Estado Democrático de Direito. Mas, ainda estamos longe de consenso sobre as respostas que devem ser dadas e as soluções que precisam ser construídas. Exemplo disso é o longo debate em torno do PL nº 2.630, o "PL das Fake News", que tramita no Congresso Nacional.

O problema da desinformação é de natureza sistêmica e, portanto, pede que seu enfrentamento seja pautado a partir de uma discussão multidisciplinar e multisetorial, envolvendo não apenas o Poder Executivo, mas também o Legislativo, o Judiciário, entidades da sociedade civil e as próprias plataformas, aos moldes dos processos que culminaram na promulgação do Marco Civil da Internet (Lei nº12.965/14) e da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº13.709/2018).

O MCI e a LGPD são legislações que colocam o Brasil no mapa dos países com arcabouços legais robustos que contemplam os anseios e responsabilidades de todos os interessados no uso democrático, seguro e inovador da Internet e tecnologias digitais. A partir destas experiências bem-sucedidas, o princípio da multisetorialidade se tornou a pedra basilar da governança e regulação na Internet no país, devendo informar qualquer proposta que busque influir na sua construção ou reformulação.

A edição de norma destinada a coibir a disseminação de desinformação, violência política e discurso antidemocrático deve levar em conta, ainda, a natureza participativa da rede, cuja preservação constitui princípio informativo da disciplina do uso da Internet no Brasil.

Essa também tem sido a tônica em outros países e até mesmo fóruns internacionais que se debruçam sobre o tema. Veja-se, por exemplo, a recente iniciativa da UNESCO de formular uma moldura internacional sobre regulação de plataformas digitais e a subsequente convocação de atores interessados para uma rodada de debates em Paris em fevereiro de 2023.

Também no âmbito internacional, é interessante notar estratégias desenvolvidas por grupos multissetoriais com o objetivo de combate campanhas de desinformação que quebram com a temerária lógica da vigilância em massa e, em seu lugar, apostam na aplicação do princípio "follow the money" (ou "siga o dinheiro"). O foco é identificar os financiadores desses movimentos antidemocráticos e desmantelar a "máquina da mentira" que os alimenta. Assim, o Estado garante o direito à privacidade, proteção de dados e liberdade de expressão, sem descuidar da garantia da lei ou interferir de forma indevida na esfera de autorregulação de plataformas digitais.

Vale destacar, ainda, que normas como o artigo 19 do MCI são responsáveis pela manutenção de um equilíbrio frágil que protege, de um lado, a liberdade de expressão dos usuários de Internet e, do outro, a inovação no setor de novas tecnologias. A notícia de que o texto da MP poderia criar "uma exceção ao artigo 19" e exige que plataformas removam ataques ao Estado de Direito sem ordem judicial prévia é altamente preocupante. Uma Reforma dessa magnitude, que se presta a modificar o núcleo da regulação do tema no país, não pode ser implementada sem debate robusto e prévio.

Por fim, é preciso evitar que o Brasil cometa o erro de, ao tentar coibir a desinformação nas redes sociais, delegar às plataformas o poder de definir o que é ataque ao Estado de Direito que justifique a moderação de um dado conteúdo. Esse é o resultado imediato de se excepcionar a aplicação do artigo 19 do MCI e é, igualmente, a fonte das críticas mais assertivas dirigidas a legislações como a NetzDG na Alemanha. É preciso resguardar o papel do Poder Judiciário como o fórum adequado para a tomada de decisões que envolvem o sopesamento de direitos e garantias fundamentais.

O debate sobre essa norma merece o envolvimento de todos os entes e setores da sociedade interessados e impactados pelas suas disposições, livre de preconceitos e de personificações que possam colocar em risco direitos fundamentais dos usuários e a atividade desempenhada por provedores dos mais variados perfis, portes e origens.

Não se trata de uma lei que afetará apenas grandes conglomerados de tecnologia, mas todos aqueles que se valem da internet como usuários ou como provedores de aplicações.

Nestes termos, a OAB SP se coloca à disposição das autoridades competentes para criar um espaço de diálogo que seja capaz de refletir sobre as respostas institucionais aos desafios postos pela desinformação em plataformas digitais. A defesa da democracia deve continuar sendo uma das pautas prioritárias no Brasil, e a defesa dos princípios democráticos na Internet depende de uma regulação multissetorial e inclusiva.

Patrícia Vanzolini

Presidente

Ronaldo Lemos da Silva Junior

Presidente da Comissão de Tecnologia e Inovação