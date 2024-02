A famosa música “Me dá um dinheiro aí” é uma das marchinhas mais cantadas durante as festividades brasileiras. Com um tom humorístico e irreverente, a letra reflete o espírito de descontração e divertimento característicos do nosso Carnaval.

Pois aqui estamos, em plena quarta-feira de cinzas. O Carnaval acabou e - para alegria de uns e tristeza de outros – podemos realmente iniciar o ano de 2024. Sim, acredito que ninguém discorda que o ano no Brasil só começa depois do Carnaval, não é mesmo? Escuto esta frase desde que me conheço por gente. Com inflação alta ou baixa, com crise ou sem crise, com governo de esquerda ou de direita, nada importa. Congressos e convenções, decisões importantes, lançamentos de produtos – “melhor deixar pra depois do Carnaval” - é o que se escuta em qualquer ambiente.

Aproveito para adiantar que, embora eu não seja um folião, não tenho nada contra o Carnaval. Muito pelo contrário. Inclusive, lá no século passado, cheguei a desfilar pela Imperatriz Leopoldinense. Nāo há nada que se compare ao desfile na Sapucaí. O Carnaval é marca registrada do folclore brasileiro. É uma das festas mais belas do planeta.

O que me incomoda é a letargia do nosso país até a passagem do Carnaval. Praticamente perdemos dois meses do ano e achamos que isso é normal, afinal faz parte da nossa cultura. Ocorre que esta tradição impacta a produtividade do Brasil. E produtividade, ao contrário do Carnaval, é assunto muito sério.