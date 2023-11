Cármen Lúcia, Temer e Ives Gandra debatem desafios do Judiciário na eleição e na era digital

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Michel Temer,juristas e pesquisadores se reúnem em São Paulo nesta terça-feira, 14, para debater o papel das cortes constitucionais e do próprio STF na democracia. O evento é promovido pelo Estadão por meio do Blue Studio.

As mesas acontecem no auditório da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Higienópolis, e são transmitidas ao vivo pela TV Estadão, com cobertura em tempo real do jornal.

É o segundo dia de evento, com três painéis. Os debatedores vão discutir o papel dos tribunais superiores em uma perspectiva comparada, os desafios de combater crimes na internet e a função de gestão eleitoral atribuída ao Poder Judiciário.

Veja a programação completa do segundo dia de seminário:

9h - Mesa 4: Os tribunais superiores: perspectivas globais

Como tribunais constitucionais se inserem nas diferentes lógicas de funcionamento de regimes presidencialistas e parlamentaristas? Como evitar o desafio de um tribunal constitucional excessivamente politizado, em presidencialismos com presidente forte como o Brasil?

Ives Gandra Martins, jurista, advogado e professor emérito da Universidade Mackenzie

Michel Temer, ex-presidente do Brasil, advogado e professor

Rosalind Dixon, professora de Direito na UNSW Sydney e ex-copresidente da International Society of Public

Mediação: Carlos Pereira, colunista do Estadão

10h20 - Mesa 5: Os desafios dos tribunais constitucionais na era digital

As supremas cortes lidam atualmente com desafios nunca antes enfrentados, como o combate aos crimes das plataformas digitais. Como lidar com essa situação sem ferir princípios liberais básicos como a liberdade de expressão?

Clara Iglesias Keller, líder de Pesquisa no Instituto Weizenbaum de Berlim e Professora no IDP, Brasília

Ivar Hartman, Professor Associado do Insper e doutor em Direito Público

Luiz Augusto D’Urso, advogado especialista em Direito Digital e Professor de Direito Digital no MBA da FGV

Mediação: Ricardo Correa, coordenador de Política São Paulo do Estadão

11h10 - Mesa 6: O Judiciário como condutor de processos eleitorais

Em democracias maduras, o próprio Legislativo organiza as eleições. Em que medida a organização por parte de um poder fora do jogo eleitoral é importante para dar credibilidade ao processo e evitar fraudes?

Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal

Carla Luís, investigadora e membro do The Electoral Integrity Project na Universidade de Coimbra

Mario Sarrubbo, procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo

Mediação: Ricardo Correa, coordenador de Política São Paulo do Estadão

12h - Palestra de encerramento: Os desafios do Supremo Tribunal Federal na democracia brasileira

Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal

Como foi o primeiro dia?

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, fez a palestra de abertura. Ele rebateu as críticas frequentemente dirigidas ao tribunal por intervenção em decisões do Executivo e do Legislativo.

O ministro também defendeu a descriminalização do aborto e a remuneração de veículos da imprensa tradicional por conteúdos compartilhados nas redes sociais.

Em outro painel, o advogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira criticou o que chamou de uma “fase difícil” de ‘cerceamento’ à advocacia. “O STF deve voltar às origens de respeitar o advogado ou não teremos a implantação da Justiça e do Judiciário que almejamos”, defendeu.

O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, fez um desagravo à atuação do tribunal ao longo do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e defendeu que o Supremo está autorizado a decidir sempre que for acionado e houver “omissão” do Congresso. Ele afirmou ainda que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sofreu “assédio” do ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, na preparação da eleição de 2022.