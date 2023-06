Senado aprova projeto que impõe suspensão de até um ano para advogado por assédio e discriminação

Texto altera Estatuto da Advocacia, que tem status de lei. Foto: Divulgação/OAB

O Senado Federal aprovou um projeto para incluir o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação no exercício profissional como infrações disciplinares no Estatuto da Advocacia. O texto segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A punição é a suspensão do advogado por até um ano. O projeto é de autoria dos deputados Laura Carneiro (PSD-RJ) e Cleber Verde (MDB-MA).

Veja como as infrações são definidas no texto:

Assédio moral: gestos, palavras ou comportamentos que exponham estagiários e outros advogados a situações ‘humilhantes e constrangedoras’;

Assédio sexual: conduta de conotação sexual manifestada fisicamente ou por palavras, gestos ou outros meios, proposta ou imposta à pessoa contra sua vontade, causando constrangimento e violando a liberdade sexual;

Discriminação: tratamento constrangedor ou humilhante em razão de deficiência, raça, cor ou sexo, procedência nacional ou regional, origem étnica, condição de gestante, lactante ou nutriz, faixa etária, religião ou outro fator.

Ao Estadão, o presidente da OAB, Beto Simonetti, afirma que a aprovação do projeto é uma ‘conquista histórica’.

“Tanto a Câmara quanto o Senado reconheceram o direito da advocacia a um ambiente de trabalho digno e seguro”, defende. “É um recado de que a sociedade não mais tolerará a imposição de barreiras ao exercício da profissão. Precisamos assegurar a dignidade de todas e todos, atuar contra os abusos.”

A presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Cristiane Damasceno, articulou a proposta. Ela avalia que a iniciativa servirá de ‘referência’ para outras profissões. “É um legado que estamos construindo, com apoio da Câmara e do Senado, para que o ambiente de trabalho no Brasil seja digno”, afirma.

Ex-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, o criminalista Sérgio Rosenthal avalia que a atualização do estatuto da classe, que tem status de lei, é ‘oportuna’.

“Como em qualquer empresa, o assedio e a discriminação também podem ocorrer nos escritórios de advocacia. A proposição da OAB demonstra que a instituição está em sintonia com as demandas de nossa atividade profissional”, elogia.