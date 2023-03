Senado pede que STF reconsidere decisão e arquive inquéritos da Polícia Federal sobre vazamentos da CPI da Covid

Advocacia do Senado afirma que abertura de investigação sobre vazamento de documentos da CPI da Covid foi irregular. Foto: Gabriela Biló/Estadão

O Senado voltou a pedir nesta quinta-feira, 2, que o Supremo Tribunal Federal (STF) tranque os inquéritos sobre o vazamento de documentos sigilos da CPI da Covid.

A abertura das investigações, por iniciativa da Polícia Federal (PF), causou forte reação dos senadores, que acreditam em uma tentativa de obstrução e retaliação ao trabalho desenvolvido na comissão parlamentar.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid, chegou a falar em uso político da PF pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A Segunda Turma do STF negou, em abril do ano passado, o pedido de habeas corpus feito pelo Senado Federal trancar as investigações. Prevaleceu o voto do ministro Edson Fachin, para quem a PF agiu regularmente.

A decisão contrariou o posicionamento do Ministério Público. O procurador-geral da República, Augusto Aras, argumentou que a investigação poderia atingir autoridades com prerrogativa de foro e, por isso, só poderia ter sido aberta pela PGR.

Em novo pedido enviado hoje ao Supremo, a Advocacia do Senado defende que a extinção do habeas corpus foi 'prematura' e reafirma que houve desvio de finalidade, excesso de poder e abuso de autoridade na abertura dos inquéritos. A manifestação também fala em 'politização' e 'gravíssima ameaça' aos senadores.

"Os membros da CPI da Pandemia foram investigados de maneira fortuita, em franca usurpação das competências institucionais da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal", diz o documento.

O Senado pede que o STF reconsidere a decisão e, além de encerrar as investigações, reconheça que a Polícia Federal não tem atribuição para abrir investigações preliminares ou inquérito em detrimento de senadores.