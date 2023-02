Separação total de bens para quem casa após os 70 anos: excesso de tutela ou proteção?

Laura Brito. Foto: DIVULGAÇÃO

Tenho observado que, além do valor e da quantidade de herdeiros, a herança do maior jogador de futebol de todos os tempos, o Pelé, trouxe à tona as discussões que envolvem as imposições legais àqueles que se casam após os 70 anos no Brasil. Casado desde os 75 anos com a terceira esposa, Márcia Aoki, a viúva não é herdeira, de acordo com o Código Civil brasileiro.

Isso porque a legislação brasileira determina que uma pessoa não pode escolher o regime ao se casar nessa fase da vida, sendo obrigatório o regime da separação de bens. Mas tal obrigatoriedade pode estar por um fio e eu explico o porquê.

É que essa determinação vem de uma tradição nossa de entender que a pessoa que se casa mais velha estaria em uma situação de vulnerabilidade e, por isso, mais suscetível ao popularmente chamado golpe do baú. Mas uma ação de pri-meira instância do Estado de São Paulo, em um caso de união estável, julgou ser inconstitucional essa interferência do Estado. Já o Tribunal de Justiça reformou a decisão e o caso seguiu para o Supremo Tribunal Federal (STF), que vai julgar se essa imposição jurídica seria violadora da dignidade das pessoas ao definir que elas não podem se casar sob outro regime de bens, o que nos chama a refletir se a legislação é protetora ou excessiva.

A expectativa é que o STF coloque um ponto final na discussão ainda em 2023. Atualmente, o que se polemiza é se isso seria uma forma de tirar a autonomia das pessoas, pois hoje em dia a maioria está muito bem aos 70 anos, ainda capazes, produtivas, também amam e querem se casar. Há muito a doutrina tem questionado por que a lei teria essa prerrogativa de dizer como elas devem viver. Por isso, acredito que ocorrerá uma declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a Corte tem tido um posicionamento mais liberal, especialmente nas questões familiares.

Por fim, cabe um alerta. Caso ocorra o fim da obrigatoriedade, é necessário considerar que a mudança afetará diretamente os regimes patrimonial e sucessório de quem se casou pelo regime da separação obrigatória e, mais uma vez, estaremos diante de uma gama de discussões.

A princípio, nos parece claro que, desde logo, as pessoas estarão autorizadas a mudar o regime, se quiserem. Mas não sabemos como será para aqueles que decidirem não fazer um movimento de alteração. Portanto, se for julgada a inconstitucionalidade, os casados sob a obrigatoriedade da separação de bens devem procurar um profissional para tomar uma decisão sobre um novo planejamento patrimonial da família, pois é necessário se informar tanto sobre o impacto do regime sobre eventual partilha em vida, quanto sobre as mudanças sucessórias.

*Laura Brito é advogada, professora universitária e fundadora do escritório Lau-ra Brito Advocacia