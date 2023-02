Será o fim da manipulação nas mesas de ativos virtuais no Brasil?

Ciro Costa Chagas. Foto: DIVULGAÇÃO

A Lei Ordinária nº 14.478/2022, já demanda o mercado brasileiro de criptoativos. O legislador brasileiro deixou de significar e diferenciar as principais formas de criptoativos como a doutrina especializada já o faz. A escolha foi simples, e o nome também, "ativos virtuais". Na simplicidade, o legislador não permite o país tributar as transações com legalidade, não define o órgão responsável por fiscalizar, punir e, por derradeiro, "libera a festa" da manipulação, da informação privilegiada e das fraudes mais variadas possíveis.

Sendo pragmático, o que a lei traz de "novo", são dois pontos relevantes. Institui uma nova espécie de instituição financeira e limita legalmente ativos virtuais. Nos vale aqui tecer alguns comentários sobre ambos e deixar uma provocação sobre o futuro.

Sobre o primeiro ponto, a lei dos ativos virtuais, melhor chamá-la assim, estabelece regras para uma nova espécie de instituição financeira, o que usou chamar de Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais-PSAV. Como fez isso? Ela equipara àquelas listadas no rol taxativo das instituições financeiras definidas pela lei de crimes contra o sistema financeiro, Lei nº 7.492/1986, art. 1º. O problema aqui é grave. O legislador desconsidera a exigência constitucional de lei complementar em matéria de regulação do Sistema Financeiro Nacional, CF art. 192, criando modalidade de instituição financeira através de lei ordinária. O efeito disso é que a norma padece de constitucionalidade, além de que as PSAV´s em nada coadunam com a caracterização de uma instituição financeira antevista na Lei Complementar 4.595/64.

Sobre o segundo ponto, a lei define "ativos virtuais" como a representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para realização de pagamentos ou com propósito de investimento, não incluídos, aquelas que ela entende que não. Em um passe de mágica o legislador exceptuou aqueles ativos virtuais que, por algum motivo, entende não estar sob sua égide. Da leitura de tais exceções listadas nos incisos do artigo 3º da Lei 14.478/2022, o leitor cético pode até pensar que a preocupação pode ter sido evitar obstáculos políticos, ao passo que deveria demarcá-los.

Pois bem, os ativos virtuais brasileiros, agora são de uso soberano das instituições financeiras brasileiras. E para que não haja dúvida, aqueles que não entenderem a mensagem, incorrerão em novo delito criado pela mesma lei, com pena de reclusão (4 a 8 anos) e sem direito a acordo de não persecução penal conforme limite da lei.

Resumindo, o legislador não significou o instituto, não definiu sua natureza jurídica e não nos diz ao menos qual será o bendito órgão da administração publica que delegará sobre o regulado. Como não o fez, problemas corriqueiros do mercado de valores mobiliários não poderão ser sancionados no espaço das PSAV's. Como exemplo, delitos como manipulação de mercado ou o uso indevido de informação privilegiada, que protegem o mercado de capitais não poderão alcançar crimes com tais ativos virtuais.

Concluindo, ao falarmos de ativos virtuais, não estamos protegidos dos insiders e frontrunners que não diferente, saqueiam a higidez deste outro mercado multibilionário, agora entregue de forma exclusiva às instituições financeiras do país. O próprio legislador tratou de deixar claro que os ativos virtuais sobre sua tutela não são as representações de ativos cuja emissão (...) esteja prevista em lei a exemplo de valores mobiliários e de ativos financeiros."

*Ciro Costa Chagas, pesquisador na Humboldt Universität Zu Berlin. Advogado e doutorando pela Universidade Federal de Minas Gerais