Sérgio Cabral vai ser homenageado em samba-enredo do Carnaval do Rio

A escola de samba carioca União Cruzmaltina postou em suas redes sociais um vídeo anunciando o lançamento de seu samba enredo para o Carnaval de 2024, que deve homenagear o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. O ‘teaser’ faz referência à gestão do emedebista, entre 2007 e 2014.

Em junho, a página do Instagram da escola já tinha postado uma foto de Cabral, afirmando que o ex-governador seria “Além de um ser humano fantástico, um dos maiores políticos da história do nosso país”. A escola, ligada à torcida do Vasco da Gama —time para o qual torce o ex-governador —, faz parte da Série Prata do Carnaval carioca e desfilará na Intendente Magalhães, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde ocorrem os desfiles das divisões de acesso à Marquês de Sapucaí.

Cabral teve sua prisão preventiva decretada em 2016 no âmbito da Operação Lava Jato, por suspeita de ter recebido propina na concessão de obras públicas do estado. Ele foi condenado a mais de 400 anos de prisão em 23 processos que não chegaram a transitar em julgado, passando por todas as instâncias da Justiça. Sem uma condenação definitiva, o ex-governador teve sua preventiva revogada em dezembro após seis anos de regime fechado e passou à prisão domiciliar.

Em 2008, quando ainda não imaginava ser alvo da Operação Lava Jato, o então governador do Rio, Sérgio Cabral, foi fotografado em Paris andando de bicicleta. Foto: Carlos Margno / Imprensa RJ

Em fevereiro, a Justiça Federal revogou também a última ordem de prisão domiciliar contra o ex-governador. A partir de então, ele ficou autorizado a sair do apartamento em Copacabana onde cumpria a medida, mas precisa usar tornozeleira eletrônica. Cabral foi o último político preso da Operação Lava Jato a deixar o regime fechado.

COM A PALAVRA, A ESCOLA DE SAMBA UNIÃO CRUZMALTINA

A reportagem do Estadão entrou em contato com a escola de samba carioca União Cruzmaltina, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço está aberto para sua manifestação (rubens.anater@estadao.com).