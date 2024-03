O riso é uma habilidade humana inata que antecede até mesmo nossas primeiras palavras. Para além do mero entretenimento, este é um dom extraordinário que traz alegria e saúde para as nossas vidas. No entanto, com o amadurecimento e os estresses do cotidiano, frequentemente esquecemos o simples prazer do riso. Enquanto as crianças riem livremente e várias vezes em um único dia, os adultos tendem a rir de forma seletiva e rara.

Depois de da infância e adolescência, as pessoas trazem uma camada consciente de reflexão ao riso: quando é apropriado dar risada? O que os outros pensarão de mim se eu rir agora? Estou em um emprego sério e não posso rir aqui… e assim por diante. Em uma notícia encorajadora, se nos sentimos um pouco carentes de rir, podemos nos envolver intencionalmente em exercícios de riso, provocar humor e sorrisos. Com prática, repetição e tempo, podemos estimular vias neurais orientadas que nos conduzem à leveza e alegria. Esses estímulos não apenas cultivam uma dose de bem-estar positivo, mas também incentivam a liberação de neurotransmissores essenciais – dopamina, oxitocina, serotonina e endorfinas. Ao mesmo tempo, ajudam a neutralizar a influência corrosiva de hormônios do estresse como o cortisol e a adrenalina. Desde o momento em que abrimos os olhos para um novo amanhecer, podemos ativar uma abundância de ferramentas de riso e provar o efeito positivo dele. É possível definir o 'tom' de como será o nosso dia: primeiro sorria e depois ria suavemente para você mesmo. Este é meio simples, mas eficaz de sinalizar os hormônios de bem-estar. Seja assistir a comédias, sair com amigos, participar de um clube de Yoga do Riso (sim, eles existem) ou simplesmente aprender a rir de alguns de nossos próprios contratempos, as possibilidades de atrair mais riso para nossas vidas são abundantes.

Aqui estão algumas ótimas razões para deixar o riso fluir livremente em sua vida:

Constrói Resiliência: aprender a rir de si mesmo ajuda você a se adaptar ao estresse e à adversidade com graça;

Cria uma Mentalidade Positiva: o efeito do riso reconfigura seu cérebro e promove uma visão positiva. Estimula a neuroplasticidade, alterando a química do cérebro para melhor;

Aprimora a comunicação e conecta pessoas: o riso compartilhado fortalece os laços e promove empatia. É uma ferramenta poderosa para construção de equipes;

Reduz o estresse: dar risada é um redutor natural do estresse. Ele alivia emoções desafiadoras, libertando tanto o corpo quanto a mente do controle do estresse;

Impulsiona a Criatividade e a Produtividade: assim como a meditação, o riso o traz para o momento presente, aumentando a criatividade e o foco;

Aumenta a oxigenação: a prática melhora o fluxo de oxigênio para o corpo e o cérebro, otimizando sua função, concentração e produtividade;

Promove a Ludicidade: rir nutre a imaginação, a resiliência cognitiva e emocional e enriquece suas interações com os outros.

Priorize o riso para sua saúde e felicidade. Não é apenas uma consequência da alegria; é um caminho para ela.