E são nestes momentos que chega a hora de aprender mais uma vez. Frequentemente, esse é o caso com empréstimos pessoais.

Não para qualquer quantia, não se preocupe — você não precisa se lembrar de cada vez que emprestou ou aceitou vinte reais para completar o valor de um táxi ou da cerveja. O Leão só quer saber quando o valor é de R$ 5.000 ou mais.

Quando isso acontece, mesmo que tenha sido entre amigos ou familiares, sem contrato ou companhia envolvida, ainda assim é preciso declarar. Tanto o credor quanto o devedor precisam trazer as informações alinhadas, porque o sistema da Receita Federal pode cruzar os dados e colocar algum dos dois na malha fina.

Como evitar problemas, então? É fácil: se você recebeu o empréstimo, vá até a ficha “Dívidas e Ônus Reais” dentro do programa de declaração e use o “Código 14 - Pessoas Físicas”. Então, indique o nome e CPF do credor e a quantia e eventuais parcelas do empréstimo no campo “Discriminação”. Informe também se houver qualquer quantia adicional, juros ou correções.