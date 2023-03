Sinal aberto

Luis Cosme Pinto. Foto: Arquivo pessoal

Num verso puro de samba Paulinho da Viola cantou a pressa.

...eu vou indo correndo pegar meu lugar no futuro e você?

Canto Sinal Fechado e sigo os calcanhares de um homem sobrecarregado.

Na mão direita, a coleira. Na canhota, o telefone que ele digita com o polegar. No peito, um bebê. A criança vai confortável naquela espécie de bolsa, chamada de canguru. Na dobra entre braço e antebraço a sacola de compras pendurada. Nas costas, a parruda mochila. Sem parar, ele prende o celular no sovaco e abre uma garrafa de energético com os dentes. O cachorro olha pro melhor amigo.

A família chega à faixa de pedestre e atravessa sem hesitação, apesar de um caminhão e de um carro que descem a rua. Os dois veículos param. Atrás deles, um táxi buzina. Uma senhora de andador percebe o momento de rara gentileza e também se adianta. É acompanhada por duas estudantes.

Quando as três já estão quase na outra calçada, uma mulher com carrinho de bebê corre e aproveita o resto da cortesia dos motoristas. O táxi buzina de novo.

Conheço o buzinador. Valdir me contou de suas certezas numa corrida até o aeroporto.

- É tudo louco. Atravessam na frente dos carros, arriscam a vida deles e a dos outros. Daí, sabe o que o cara faz quando chega na outra calçada?

- Não, o quê?

- Encontra um conhecido. Aí vai tomar café, conversar. A pressa acaba rapidinho, entendeu?

De volta à faixa de pedestres.

Só eu não atravessei. A mulher do carro branco me oferece em silêncio a última chance. O caminhão já foi. Valdir me reconhece, toca de leve a buzina e acelera.

Quem cruzou a rua sumiu de vista. Enxergo apenas a cabeça de algodão da senhora do andador, de papo com um senhor de boné. Valdir adoraria. É daqueles que repete vitorioso.

- Não disse?

Nos segundos em que fico ali parado observo a pressa da manhã, que mal acordou.

Muda o cenário, o estresse não. Relembro passageiros de avião amontoados no corredor com pesadas bagagens e irritados com a aeromoça e o mundo porque a porta não abriu. Nenhum deles pode perder tempo. Nenhum deles pode esperar o companheiro de voo passar.

É parecido no metrô. Quem não senta, viaja grudado na porta, mesmo que só vá descer daqui a cinco estações.

No mercado a fila de carrinhos. O homem pede apressado.

- Esqueci uma coisa e já volto. Um segundo.

Retorna com vinho, papel higiênico, carne seca e abóbora.

Os instantes que saboreio implicando com a pressa alheia já são minutos.

Tempo demais no trânsito enfumaçado, barulhento e hostil. Sobre rodas, quem lembra que nasceu e vai morrer pedestre?

Até que alguém avança sobre a faixa. É o homem carregado em seu caminho de volta. Mais uma vez, ignora motoristas e buzinas. A bagagem é a mesma. Só que não.

Ele coloca a garrafa de energético na lixeira e enquanto digita o celular, o amigo se alivia no poste.

Só aí vejo o que a família foi buscar do outro lado da rua. É um chapéu roxo-batata já bem ajeitado na cabecinha do bebê. Roliças pernocas se agitam no canguru. Enfim, alguém sem pressa naquela manhã de outono.

*Luis Cosme Pinto, escritor, autor do livro de crônicas Birinaites, Catiripapos e Borogodó