Síndrome de Down: aprendendo a conviver e a respeitar as diferenças

Dia 21 de Março é o Dia Internacional da Síndrome de Down, data reconhecida oficialmente pela Organização das Nações Unidas. Trata-se de um momento de conscientização global e de reflexão sobre as vidas destas pessoas e sobre os diversos preconceitos que elas enfrentam. A síndrome de down é ocasionada pela trissomia do cromossomo 21. Para fins médicos, ela é considerada uma condição genética inerente à pessoa.

Para fins jurídicos, as pessoas com síndrome de down são consideradas pessoas com deficiência diante do modelo social de deficiência positivado na Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência (incorporado pelo Brasil com status constitucional). Esse enquadramento jurídico enquanto deficiência ocorre diante das barreiras sociais enfrentadas por essas pessoas para o exercício dos seus direitos e deveres em condições de igualdade com as demais, dificuldades essas ocasionadas pelo preconceito e pela falta de informação sobre a síndrome. Esse preconceito é chamado de capacitismo e pode ocorrer das mais diversas formas.

Exemplo desse capacitismo ocorre no acesso do direito à saúde. Há um conjunto de alterações associadas com a síndrome de down que exigem especial atenção e necessitam de exames específicos para identificação e tratamento: cardiopatias congênitas, alterações oftalmológicas, auditivas, do sistema digestivo, endocrinológica, do aparelho locomotor, neurológicas, hematológicas e ortodônticas. Em que pese os avanços nas terapias especializadas, ainda há locais do Brasil com carências de profissionais para o regular acompanhamento médico. Isso faz com que essas pessoas, muitas vezes, tenham que se deslocar até outras cidades para conseguir o tratamento adequado, implicando em custos e mudança de rotina familiar. Dificuldades com o plano de saúde ou com o tratamento no Sistema Único de Saúde também podem ocorrer, fazendo com que os interessados tenham que propor demandas judiciais para a efetivação do direito à saúde. Em casos assim, há violação dos artigos 18 e seguintes da LBI, artigo 25 da referida Convenção, dentre outros.

Na educação o capacitismo também se expressa diante da falta de estrutura pedagógica de escolas brasileiras para a recepção de tais alunos nas salas de aula sem que isso constitua um ponto de tensão. Muitas dessas crianças podem precisar de medidas de inclusão escolar tais como cuidadores, professores mediadores, atividades específicas em salas de recursos multifuncionais, atendimento educacional especializado, e outros. Infelizmente, a realidade brasileira mostra que, muitas vezes, as escolas recusam as matrículas desses alunos - o que constitui crime nos termos da Lei 7.853/89 - ou, ainda que realizem as matrículas, não ofertam as medidas de inclusão escolar necessárias para que essas crianças absorvam o conteúdo pedagógico nas medidas de suas possibilidades, o que fere o artigo 24 da Convenção, os artigos 27 e seguintes da LBI, dentre outros.

A descrença nas habilidades das mesmas e a ideia equivocada de que são incapacitadas gera dificuldades para obtenção de emprego, em que pese a legislação brasileira prever políticas de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Embora seja importante compreender as limitações relacionadas com a síndrome, é fundamental o diálogo prévio e constante entre a empresa e o novo empregado, decidindo de que maneira a pessoa com síndrome de down pode contribuir com o crescimento da instituição. Por sua vez, a família deve ter cautela para que o excesso de preocupação não dificulte essa entrada. Essa inclusão está em consonância com os artigos 34 e seguintes da LBI e artigo 27 da Convenção.

Os estereótipos pejorativos envolvendo essas pessoas infelizmente ainda são presentes. As pessoas com síndrome de down devem ser plenamente incluídas na sociedade, levando uma vida independente na medida de suas possibilidades. Essas pessoas podem exercer os seus direitos de natureza existencial tais como casamento, sexualidade, voto, dentre outros. Esses direitos podem ser exercidos mesmo que eventualmente a pessoa com síndrome de down esteja sob curatela, obviamente que sempre com cautelas para situações que não coloquem a pessoa em vulnerabilidade. Ademais, é importante esclarecer que a síndrome de down não retira a capacidade civil da pessoa em nenhuma hipótese.

Por derradeiro, é preciso que a sociedade se conscientize que diferença não é sinônimo de inferioridade e tampouco de incapacidade. O capacitismo contra a pessoa com síndrome de down deve ser combatido, podendo configurar um ilícito civil ensejador de reparação civil, ou até mesmo um crime. A luta anticapacitista é uma luta de todos nós!

*Flávia Albaine, defensora pública e especialista no direito das pessoas com deficiência