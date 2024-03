Isso foi sentido em todo o planeta e também no Brasil. Em fevereiro, uma tempestade intensa deixou dezenas de mortos em São Sebastião, no litoral norte paulista. Lembrou o episódio de Caraguatatuba em 1967, que também ceifou centenas de vidas. O volume de precipitação atingiu incríveis seiscentos milímetros.

Ciclones extratropicais também ocorreram no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em outubro e novembro, houve aquela terrível onda de calor. A cidade de São Paulo registrou a média de 37,8ºC, o que significa que em alguns lugares da capital bandeirante a temperatura atingiu 44 graus, com sensação térmica superior a 50 graus.

Nesse mês, o Rio “quarenta graus” passou a ser Rio “cinquenta graus”. Ainda não se ofereceu a dimensão trágica de mortes de idosos e crianças, precipitados por essa temperatura na qual é incapaz de viver o humano. Mas no Norte, houve uma nefasta seca. O Amazonas, que é considerada a maior reserva de água doce do planeta, viu secarem os seus rios. Isso acabou com a navegação e com qualquer espécie de comunicação entre os ribeirinhos. E são milhões. Impediu-se a distribuição de medicamentos e de alimentação. É uma região que depende do transporte fluvial.

O rio Negro, em Manaus, tornou-se irreconhecível. Houve incêndios, espontâneos e provocados. O Pantanal, a zona que permanece sob a água a maior parte do tempo, ressecou-se. Fauna se extinguiu, inclusive espécies que já estavam na lista do desaparecimento.