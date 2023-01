Sobe para 740 o número de presos preventivamente por atos golpistas

Golpistas sobem rampa do Palácio do Planalto durante invasões em Brasília. FOTO: ERALDO PERES/AP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu, nesta quinta-feira, 19, converter em preventiva a prisão de mais 386 radicais detidos em flagrante por atos golpistas em Brasília no dia 8. Com essas decisões, sobe para 740 o número de pessoas sem data para deixar a prisão em razão da depredação de prédios do Supremo, Congresso e Planalto.

O número de pessoas liberadas com medidas alternativas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, subiu para 335. Somente nesta quinta, 115 detidos obtiveram liberdade provisória vinculada ao cumprimento de cautelares.

Alexandre de Moraes já havia analisado, entre esta terça e quarta-feira, 574 casos de presos pelos atos golpistas. Nesta quinta, foi analisada a situação de mais 501 radicais. O ministro ainda tem pela frente a avaliação de mais 384 atas de audiências realizadas com pessoas detidas em flagrante após a ofensiva bolsonarista. A expectativa é a de que o trabalho seja concluído até esta sexta-feira, 20.

Como mostrou o Estadão, Alexandre justificou a conversão das prisões em flagrante em preventivas apontando indícios de crimes de 'atos terroristas, inclusive preparatórios; associação criminosa, abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime'.

A avaliação do ministro é que as condutas dos presos 'foram ilícitas e gravíssimas, com intuito de, por meio de violência e grave ameaça, coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos'.

No caso dos investigados que receberam liberdade provisória, Alexandre considerou que, apesar de 'fortes indícios de autoria e materialidade' na participação dos crimes registrados no dia 8, até o momento, 'não foram juntadas provas da prática de violência, invasão dos prédios e depredação do patrimônio público'.

O ministro substituiu a prisão desse grupo por uma série de medidas cautelares: