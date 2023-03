Sobre as escolhas do presidente e o futuro do STF

Kleber Carrilho. Foto: Inac/Divulgação

Quando os votos da eleição presidencial foram totalizados, em outubro do ano passado, eles mostraram a opção que o Brasil fez. Mesmo que por uma estreita margem de votos, e com o questionamento de uma parte do grupo perdedor, a mensagem foi que a população entendeu que era o momento da volta de Lula à Presidência.

Portanto, por mais que possamos discutir as nomeações do presidente, ele tem o direito constitucional, legitimado pelos votos que recebeu, de indicar pessoas para diversos cargos no Executivo, além de escolher os novos ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República.

Essa introdução didática é necessária porque diversos personagens, entre os quais comentaristas políticos e jornalistas, têm questionado uma possível escolha do advogado Cristiano Zanin para a nossa Suprema Corte.

É importante lembrar que o presidente deve escolher um novo membro do STF quando, por aposentadoria ou outro impedimento, uma das onze vagas fica disponível. E há duas claras exigências importantes sobre a escolha: quem é indicado deve ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Portanto, se Cristiano Zanin tiver essas duas qualidades, ele pode ser indicado para o cargo.

"Mas ele foi advogado do presidente", poderiam dizer os que não concordam com a indicação. "Isso não é um problema?" E aí é que devemos discutir um outro aspecto essencial para entender as relações sociais e seu reflexo nas instituições políticas. Além da racionalidade das exigências previstas, o escolhido para qualquer cargo no ambiente político sempre tem a confiança de quem escolhe. Por mais que ela seja subjetiva, não podemos ignorá-la.

Ou a confiança não foi a motivação principal de todas as outras indicações? Michel Temer não tinha uma relação de confiança com Alexandre de Moraes? André Mendonça não tinha uma proximidade com a família Bolsonaro e com o próprio ex-presidente? E qual era a relação entre Fernando Henrique Cardoso e Gilmar Mendes, que também o tinha nomeado Advogado-Geral da União? Por que não lembrar de Marco Aurélio Mello, que inclusive tinha relações de parentesco com quem o indicou, o ex-presidente Fernando Collor de Mello? Sim, sem exceção, em todos os casos, os escolhidos tinham a confiança de quem os nomeou.

Portanto, com tantos problemas para serem observados por quem faz dos comentários e da análise da política brasileira uma atividade profissional, ou pelo menos um passatempo, não vejo a necessidade de que ocorram tantas discussões sobre o nome escolhido pelo presidente, desde que as exigências sejam cumpridas, o que com certeza será acompanhado pelo Senado Federal, que pode aceitar a indicação ou recusá-la.

A energia dispensada para questionar uma nomeação poderia ser voltada para outros pontos fundamentais do Poder Judiciário, como, por exemplo, a possibilidade de que os ministros do STF tenham mandatos com tempo definido, como acontece em diversos países do mundo. A Alemanha, com 12 anos, e a França, com 9, são apenas alguns exemplos de países que limitam o tempo de atuação dos membros das Supremas Cortes. E isso poderia acontecer no Brasil, afinal, se a nomeação é política, ela deveria ter um tempo determinado, deixando o cargo vitalício apenas para quem fez concurso público para chegar ao posto, o que não é o caso do STF.

Porém, essa não é uma decisão do presidente da República ou do próprio Judiciário, mas sim dos legisladores. Portanto, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal devem ser estimulados a fazer esse debate, para uma posterior mudança.

Outro ponto que pode ser objeto de observação de quem está de olho nas escolhas do presidente é a Procuradoria-Geral da República. Neste caso, uma escolha dentro da lista dos pares é uma indicação de respeito à institucionalidade, fundamental neste momento em que a democracia brasileira acaba de passar por tantos ataques. Além disso, se Lula novamente escolher um nome da lista, vai manter a tradição dos outros governos do Partido dos Trabalhadores, deixando de lado uma possível comparação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi buscar o nome que o fiscalizaria somente nas predileções pessoais.

Portanto, é essencial lembrar que, por mais que não tenhamos mandatos nem cumpramos funções públicas ao escrever ou comentar sobre política nos veículos da comunicação social, as críticas e as propostas precisam ser responsáveis e pautadas pela defesa da democracia, mesmo que estejamos pessoalmente contrariados. Novas ideias devem ser apresentadas e são importantes para o debate, mas o ideal é que os seus objetos sejam as instituições e os processos, não as pessoas. E, no caso da crítica a Zanin, o que tenho lido parece só reclamação de gente chateada.

*Kleber Carrilho é cientista político (USP), professor e pesquisador na Universidade de Helsinque (Finlândia)

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

Esta série é uma parceria entre o blog e o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). Os artigos têm publicação periódica