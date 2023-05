Sobre fraldas e Direito Penal

Ilana Martins Luz. Foto: Divulgação

Quarta-feira, 10 de maio de 2023, podia ser só mais um daqueles dias em que a gente retorna para casa pós trabalho com o cansaço da semana/mês/ano/vida acumulado e utiliza de todos os nossos privilégios para recorrer ao delivery mais conveniente e receber o jantar "milagrosamente" pronto na porta de casa. No entanto, um fato curioso chamou a minha atenção quando recebi a entrega: pela segunda vez, o aplicativo me "presenteava" com uma amostra grátis de fraldas infantis, em uma publicidade totalmente inútil para mim, já que não tenho filhos ou sobrinhos que moram na mesma cidade que eu, tampouco tenho qualquer hábito de consumo relacionado ao mercado infantil.

Pode parecer um fato banal, que renderia (como rendeu) algumas piadinhas dos amigos e familiares disfarçadas de pressão para exercer a maternidade e que sequer mereceria uma opinião publicada no jornal.

No mesmo dia, no entanto, ao acompanhar as notícias do mundo jurídico, deparei-me com o artigo da colega Maíra Fernandes[1] comentando a decisão monocrática proferida no âmbito do HC 225.706/MG (STF) que negava a aplicação do princípio da insignificância a uma mulher condenada à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão pela prática de crime de furto de três pacotes de fralda (!!!), sob a justificativa de que havia reincidência específica neste delito, a impedir a descaracterização do crime. A "coincidência" do objeto me motivou a refletir e escrever sobre isso.

Consta da decisão que Célia Lopes foi condenada por furto simples, porque, em 12 de agosto de 2017, subtraiu 4 pacotes de fraldas, avaliados em R$ 120 reais, de uma loja varejista nacional. Segundo alegado pela defensoria pública, Célia realizou a conduta em estado de necessidade, tendo em vista que é mãe solteira de três crianças e se encontrava em situação de vulnerabilidade. Para além, alega a defesa que os bens foram devolvidos à vítima, o que reforça a ínfima lesividade da conduta.

A aplicação do princípio da insignificância - utilizado para aqueles casos em que a lesão ao bem protegido pela norma é tão ínfima que não justifica os custos de movimentação do aparato estatal, tampouco a invasão na esfera de liberdade do cidadão - foi afastada no caso porque Célia, segundo a decisão, possui "duas condenações definitivas por delitos contra o patrimônio".

É bem verdade que não é novidade que a Suprema Corte já deixou de aplicar o referido princípio em situações de lesões igualmente banais, a exemplo do furto de chicletes e chocolates avaliados em 50 reais[2].

Juridicamente, poderíamos, uma vez mais, insistir sobre a inadequação da utilização do critério da reprovabilidade do acusado para fins de discutir a aplicação do referido princípio, uma vez que a insignificância é avaliada na primeira categoria do delito, a tipicidade, ao passo que a reprovabilidade do agente é, há mais de um século, matéria a ser avaliada na terceira categoria do crime, a culpabilidade.

Poderíamos, ainda, falar da injustiça dos critérios econômicos utilizados para a aplicação do princípio insignificância no caso dos crimes patrimoniais comuns (como o furto) em comparação aos crimes contra a ordem tributária, que, quando se trata de tributos federais, são considerados insignificantes até o patamar de R$20 mil reais (!!!). Poderíamos, por fim, criticar o fato de que o pagamento integral do tributo extingue a punibilidade nestes crimes, mas a devolução do bem sequer é levada em consideração para a aplicação da insignificância em delitos comuns.

Para fins desse ensaio, no entanto, não é relevante o "juridiquês". O leitor mais interessado nos temas certamente poderá encontrar literatura de qualidade e mais aprofundada sobre a matéria, o que dispensa tratarmos deste assunto no momento.

O que realmente importa neste exíguo espaço é fomentar os seguintes questionamentos, que devem nortear a aplicação do direito a situações fáticas semelhantes à narrativa exposta: que tipo de direito penal nós queremos construir enquanto sociedade? A quem interessa a punição de uma mãe desamparada e vulnerável por objetos que são oferecidos gratuitamente a título de publicidade aos mais abastados? Por que o Estado somente alcançou Célia no momento dos seus erros, mas não a amparou previamente para permitir uma condição digna para seus filhos? Vamos continuar usando o direito penal como máquina de moer sonhos e perpetuar desigualdades? E, por fim, mas não menos importante: queremos continuar drenando recursos finitos dos pagadores de impostos para alimentar um sistema de (in)justiça criminal?

A meu ver, esses pontos devem ser seriamente trazidos ao debate público, além de merecem a atenção de todos aqueles que trabalham com o direito e o processo penal, para que possamos, desde já, direcionar a energia e o dinheiro público aos casos que trazem real impacto e lesão social.

