Sobre fraudes, auditorias e crimes

Renato de Mello Jorge Silveira. Foto: Divulgação

A história humana é permeada de crises. A história do Direito Penal Econômico, da mesma forma, pode ser analisada a partir de momentos de grandes escândalos e crises. Essa, que é uma realidade internacional, também pode ser vista no Brasil. Somente nos últimos 50 anos, casos como Delfin, Tieppo, Bancos Econômico, Marka, Santos, Mappin, Daslu ou Banco Panamericano evidenciam como o leque de alegadas fraudes criminais avançou no mundo dos negócios, findando por gerar busca de (melhores) respostas penais.

Foi assim que, por exemplo, gradativamente, em termos preventivos, o sistema penal empresarial acabou por se atrelar a questões de transparência. Esse, um primado necessário a fim de se buscar rota de escape à tradicional lógica de suspeita posta ao que se poderia equiparar a robber barons. Sua construção, apesar de simplista e generalizante, pretendia atribuir, em outro momento, uma pecha de negatividade ao sucesso empresarial alheio, como se ele, necessariamente, sempre fosse ligado ao crime. Nada mais falacioso. Sucesso e fracasso podem se dar no dia a dia dos negócios, como também podem, eventualmente, estar vinculados a cenário de crime, dependendo, sempre, da análise de cada caso.

Nesse prisma, é de se lembrar que nem todo insucesso empresarial tampouco deve ser visto como imbricado a crime. Inconsistências contábeis, v.g., por maiores que sejam, nem sempre implicam em reprovação criminal, como nem toda quebra é, necessariamente, dessa natureza. Aliás, tal distinção (de fraude cível e penal) foi aclarada desde os anos 1930. De todo modo, com o propósito de aprimorar o Direito face aos novos tempos, toda a tessitura da dogmática penal tem sido, recentemente, reformulada, firmando, assim, quando necessário, as possibilidades ideais de responsabilidade, nos estratos mais altos da pirâmide empresarial. E, isso, fica muito mais claro quando compreendido dentro de duas premissas essenciais: responsabilidade omissiva e compreensão de risco empresarial.

Em diversas situações existe uma delegação desse poder de fiscalização e controle para terceiros, como se dá com contratações outras ou, mesmo, verificações e controles de auditorias. Um tema bastante curioso no Direito Penal é, justamente, o de se saber se, e de que modo, auditores (como gatekeepers), se mostrariam penalmente responsáveis por intercorrências penais em determinadas empresas sobre sua fiscalização, embora nem sempre isso se mostre tão claro. Ocorrências de repercussão mundial, como foram Enron e Madoff, evidenciaram, aliás, as dificuldades postas e a demanda por aprimoramentos fundamentais para uma correta persecução penal.

No entanto, um dos muitos temas de freios e contrapesos diferenciais colocados para a avaliação do caso concreto é a verificação do chamado risco empresarial, mormente vinculado a previsões contrárias a regramentos administrativos. Silva Sánchez, em recente escrito sobre o tema (El riesgo permitido en Derecho penal económico), pondera pela necessidade de remissão do permitido e do proibido, chegando à necessidade de apoio para além do Direito Penal. Em outras palavras, aponta pela possibilidade de intervenção lastreada no amplo leque do que pode vir a ser tido por crime desde uma perspectiva da regulação administrativa, distinguindo, pois, entre outros, risco, risco empresarial, risco sacado e, eventualmente, risco penal.

Tais considerações devem ser levadas em conta quando da inicial leitura do escândalo nacional da vez, atinente a um dos maiores e mais antigos grupos de varejo do Brasil. Fala-se em desvios na ordem de dezenas de bilhões de reais. Mas o cuidado em relação a prejulgamentos deve ser colocado, pois o alvoroço em si não implica em necessária culpa penal dos diretores ou acionistas. Deve-se, enfim, evitar a possível variação sobre a mencionada colocação dos barões dos oitocentos, presente na máxima de Balzac (em A estalagem vermelha), segundo a qual "na raiz de toda grande fortuna existe um crime". A própria recente afirmação - preconceituosa - do maior dignitário da nação sobre o assunto parece incidir nesse mesmo pecado ao repetir tal acusação. E nenhum pré-conceito faz bem quando se lida com questões criminais, até porque nem todos se incorporam, em verdade, na descrição da personagem de Taillefer.

Continua após a publicidade

Do mesmo modo, não se pode dizer de atribuição apriorística de automática responsabilidade criminal aos gatekeepers mencionados e vistos como auditores. Também aqui presente o amparo aos ditames administrativos. Mas, note-se. A presunção de inocência há de ser, perenemente, uma premissa sempre necessária, seja esta, no esteio de Galbraith, parte de uma fraude, inocente ou não. Tudo deve ser avaliado, mas com cuidado obrigatório, e com as filigranas penais econômicas mais abalizadas, em especial por se cuidar, aqui, de um particular universo penal tão artificial (onde as construções não são, nem podem ser, intuitivas). O ponto de partida deve ser, contudo, que nem toda aparente fraude empresarial deve ser tida, de antemão ou reflexamente, como crime (sendo, assim, a má-fé e a superação de risco aceitável são elementos essenciais para a aferição do mesmo). Pode até ser presente um ilícito, mas é de se deixar, obrigatoriamente, preconcepções antecipadas fora do escopo técnico. Isso vale para qualquer setorização, do crime de sangue ao escândalo do dia presente. Que venham maiores apurações e, então, que se diga sobre a possível intervenção da seara penal. Nunca antes.

*Renato de Mello Jorge Silveira, advogado, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP)