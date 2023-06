Sobre livros, democracia e cinzas

Elton Duarte Batalha. Foto: Assessoria Mackenzie/Divulgação

Em 10 de maio de 1933, o regime nazista provocou a queima de inúmeros livros, sob o pretexto de estar fazendo o bem ao povo alemão. Noventa anos depois, em 2023, várias obras, no Brasil e no exterior, estão sendo condenadas por parcela da sociedade sob a alegação de que contêm partes não condizentes com os valores atuais e que, consequentemente, induziriam os leitores a adotar visões preconceituosas que ali estariam, em tese, expostas. Tal comportamento leva à reflexão sobre a relação da comunidade com os livros, a real finalidade da proibição da edição e leitura de obras do modo como foram originalmente produzidas e o vínculo entre tal situação e a força da democracia.

Há nove décadas, como dito, Goebbels determinava que a produção intelectual de autores como Nietzsche, Mann, Freud, Marx e Brecht fosse reduzida a cinzas como meio de livrar a sociedade na qual estava inserido do contato com ideias consideradas nocivas à construção do ideário desejado para a coletividade. A nota autoritária de tal postura é evidente, dado que a livre circulação de ideias, sempre passível de críticas por parte dos dissidentes, é condição imprescindível de todo agrupamento social que se pretenda democrático e respeitador dos direitos fundamentais do cidadão, entre os quais a liberdade de pensamento e de expressão. A evolução do corpo social, aliás, depende da exposição de opiniões e construções teóricas que, submetidas à análise da comunidade, possam ser repelidas e substituídas por outras mais consentâneas ao espírito da época. Abafar visões que causem, em um primeiro momento, repugnância a uma parcela da sociedade, não faz com que tais pensamentos desapareçam, mas, ao contrário, propicia que vicejem nas sombras das margens da sociedade. Vitimizadas pela negação da discussão, noções obscuras da realidade podem vir à tona perigosamente e de forma abrupta, em especial na atualidade, momento histórico marcado pelo rápido e amplo desenvolvimento das tecnologias de comunicação. A ascensão de figuras populistas no cenário político pode catalisar o ressentimento existente nessa parcela da coletividade, com risco real para todo o restante da comunidade.

A reprodução, ainda que simbólica, dessa queima de ideias consideradas nocivas ao corpo coletivo, mesmo sendo permeada por supostas boas intenções (como, aliás, são praticadas as atitudes mais assustadoramente autoritárias e repressivas da história humana), pode causar os efeitos sociais e políticos mencionados. A imposição de modificação ou proibição da edição e distribuição de obras que se tem noticiado no Brasil (como as alterações em livros de Monteiro Lobato, entre outros) e Estados Unidos, por exemplo, é sinal do empobrecimento da democracia na sociedade global. A disseminação de concepções consideradas equivocadas sobre a realidade pode ser mais eficientemente combatida, de acordo com os ditames democráticos, a partir da colocação de notas explicativas ou a elaboração de textos explicativos incluídos antes ou depois do corpo textual original, com a elucidação do contexto em que tais obras foram criadas. A ideia de que a democracia pode ser melhor protegida com a força da imposição do silêncio em detrimento do diálogo e da exposição dos equívocos de determinados pensamentos é uma contradição da própria noção democrática, com o potencial de criar uma realidade paralela bastante perigosa, nas franjas da sociedade, que pode assumir o centro do palco político caso surjam figuras que deem voz a tais pensamentos reprimidos no debate público.

Reduzir a cinzas o pensamento que, eventualmente, não se coaduna aos valores atuais da sociedade, como demonstrado historicamente, não faz desaparecer as ideias julgadas imorais, ilegais ou ultrapassadas. Melhor seria a discussão madura e a realização de crítica ponderada quanto ao contexto em que obras literárias foram feitas, de modo a permitir o julgamento adequado da coletividade, munida das informações necessárias. Assim como uma fênix, tais concepções de mundo podem ressurgir no centro dos cenários social e político, muitas vezes potencializadas pelo fato de não terem sido submetidas ao contraditório típico de uma sociedade democrática e, por consequência, serem continuamente reafirmadas em um grupo marginalizado do debate social. O risco, portanto, é que não somente as obras sejam simbolicamente reduzidas a pó, mas também o espírito democrático que deve ser cotidianamente nutrido na comunidade.

*Elton Duarte Batalha, professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Advogado. Doutor em Direito pela USP