Na semana passada estive mais uma vez em Nova Iorque. Não vou descrever aqui os atributos desta cidade incrível, pois o espaço exíguo que tenho nesta coluna não seria suficiente. A característica mais marcante da cidade é, sem nenhuma dúvida, a sua arquitetura e a enorme concentração de arranha-céus.

Eu tinha uma reunião marcada no Hudson Yards, o mais novo desenvolvimento imobiliário de Manhattan. Trata-se de uma área de 11 hectares à margem do Rio Hudson onde foram erguidos vários arranha-céus de escritórios, apartamentos, hotel, um shopping luxuoso e um centro cultural. O mais curioso deste novo projeto é que o terreno foi "fabricado". Isso mesmo, os empreendedores construíram uma plataforma sobre o West Side Yard, um enorme pátio ferroviário utilizado para armazenar os trens de passageiros que entram e saem de Nova Iorque. E, em cima desta plataforma, fizeram todo o Hudson Yards. O destaque principal do complexo chama-se The Vessel, uma estrutura inspirada num favo de mel com 16 andares de altura, 154 lances de escada e 2.500 degraus. É uma atração turística espetacular que atrai visitantes do mundo todo. Alguns a apelidaram, com um certo exagero, de Torre Eiffel de Nova Iorque.

Eu já conhecia o local como turista, mas nunca havia entrado nas torres corporativas. A reunião seria no The Spiral, o mais novo edifício do Hudson Yards. O que mais impressionou naquela enorme edificação não foi a altura de 65 andares, pois para padrões de Nova Iorque não chega a surpreender. O impactante foi perceber o tamanho dos seus pavimentos (ou lajes). São mais de 4 mil metros quadrados de área em cada andar. Sim, uma área equivalente a 60% do gramado oficial padrão FIFA de um estádio de futebol. Agora imaginem que são 65 pavimentos. Portanto, são 65 mega-lajes empilhadas! Difícil de imaginar, não? Mas está lá. Vi com meus próprios olhos...

Por pura coincidência, poucos dias depois desta visita que muito me impressionou, li nos jornais americanos sobre um recente estudo cientifico atestando que Nova Iorque afunda em média de 1 a 2 mm por ano (alguns locais mais do que isso). Este fenômeno ocorre justamente em função do enorme peso dos seus arranha-céus. Este cenário agrava o risco de inundações causado pela elevação do nível dos oceanos em função do aquecimento global. Segundo Tom Parsons, principal cientista do projeto, "não existe nenhuma razão para pânico, mas é preciso ter ciência de que este problema é real e que a cidade precisa se planejar para isso"

Quem diria que a Big Apple, conhecida por todos por ser a cidade que nunca dorme, agora também é uma cidade que afunda, pouco a pouco, vítima dos seu próprio sobrepeso ...

*Fernando Goldsztein, empresário e fundador do The Medulloblastoma Initiative