Sonha com Portugal? Entenda por que é preciso muito planejamento financeiro, legal e emocional

Portugal é cada vez mais escolhido pelos brasileiros como destino para uma vida melhor. Mas é preciso muito planejamento, e com antecedência. Planejamento financeiro, legal e emocional.

Ir como turista e fazer a Manifestação de Interesse, por exemplo, é um tiro no pé. Serão mais de dois anos de espera. Você estará em situação irregular e arrumar emprego vai ser uma tarefa bem difícil. A situação de quem está irregular em qualquer país é muito mais complicada. Alugar casa é complicado e o combinado vai ser como o proprietário quiser, afinal você não terá documentação, não poderá requerer nenhum beneficio do Governo e nem poderá sair do país de avião. Eu sei que existem centenas de pessoas nessa situação e que vão continuar a fazer isso influenciadas principalmente por relatos, nem sempre verídicos, de pessoas que chegam a Portugal e vão para as redes sociais. Muito cuidado com essas pessoas.

Existem duas formas de ir legalmente para Portugal: através de nacionalidade, sendo portuguesa, ou de um país europeu, ou através de um visto. Existem hoje vários tipos de vistos para residir em Portugal de forma legal. Todos os vistos são requeridos ainda no Brasil e demoram, no máximo, 60 dias para serem concedidos. Há o visto de trabalho, quando a pessoa consegue um emprego, ainda estando no Brasil, visto para empreender, visto para quem trabalha de forma remota e tem contrato de prestação de serviços no Brasil ou em outro país, visto para nômades digitais, visto para estudar, sendo em universidade ou curso técnico com uma duração de mais de 18 meses, visto para startup e visto para quem recebe rendimentos no Brasil ou em outro país.

Cabe ressaltar que dentro deste vistos há algumas variantes. Por isso, quem deseja ir para Portugal deve ver qual deles se encaixa na sua situação. Os vistos são todos requeridos no Brasil, através da empresa VSFGlobal, empresa que presta serviços para o Estado Português. No site dela tem todos os documentos necessários para fazer este pedido. Contudo, é preciso muita atenção ao interpretar o que é pedido e não tentar "dar um jeitinho", porque terá o seu visto negado, e isso é tempo e dinheiro perdido. É preciso ter muito cuidado com serviços de relocation. Infelizmente temos muita gente se passando por profissionais e não fazendo nada, somente pegando dinheiro das pessoas.

Cuidados a ter quando contratar um profissional: se for um advogado, faça um contrato de prestação de serviços e peça que coloque o número de inscrição na Ordem de Portugal, ou, se for brasileiro, da OAB. Verifique os dados desse advogado no site das respetivas ordens, assim terá alguma segurança para ver os seus direitos garantidos se algo não correr bem. Faça perguntas estratégicas ao profissional que contratar de outra área. Se for para procurar um imóvel, veja quem é a pessoa, se tem rede social. Se não tem, desconfie. Em qualquer situação tem que haver bom senso nos valores que são cobrados. Por isso, se achar o valor muito elevado, procure outro profissional para verificar os valores.

Neste momento, o maior problema em Portugal é o valor dos aluguéis. Há trabalho para quem quer trabalhar, mas a moradia é, neste momento, uma situação complicada. Pesquise muito, principalmente fora dos grandes centros. Veja se o local tem meios de transporte para que se possa deslocar facilmente. A palavra chave é planejamento.

*Eduarda Silva, advogada especialista em visto e cidadania portuguesa