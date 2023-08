Sororidade, conexão entre mulheres

Clarice Maria de Jesus D'Urso. Foto: Arquivo pessoal

Toda mulher quer ser amada

Toda mulher quer ser feliz

Toda mulher é meio Leila Diniz"

(Rita Lee)

De tempos em tempos, palavras novas surgem para designar ou descrever objetos, sentimentos, novas áreas de estudos ou trabalho, por exemplo. Em 2021, a ABL (Academia Brasileira de Letras), entidade responsável por incluir novos vocábulos na língua portuguesa escrita no Brasil, atualizou o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP). Ao todo, a 6ª edição da obra incluiu mil novas palavras, totalizando 382 mil vocábulos. Entre essas palavras postas nos nossos dicionários, mas já sabidas para, ao menos, estão sororidade e feminicídio . Sobre o significado de feminicídio - assassinato de mulheres - não restam, infelizmente, dúvidas. Entretanto, a outra palavra ainda se mostra pouco conhecida: o que é sororidade ?

Segundo o Dicionário Online de Português, o substantivo feminino sororidade é a relação de irmandade, união, afeto ou amizade entre mulheres, assemelhando-se àquela estabelecida entre irmãs. Buscas pela palavra sororidade também retornam resultados como respeito, igualdade, empatia e aliança. Em citação literal, sororidade "é sentimento de irmandade, empatia, solidariedade e união entre as mulheres, por compartilharem uma identidade de gênero; conduta ou atitude que reflete este sentimento, especialmente em oposição a todas as formas de exclusão, opressão e violência contra as mulheres." A origem da palavra sororidade vem do latim soror, que significa irmã e é usada como alternativa feminina à fraternidade (frater, em latim, significa irmão).

Sororidade também pode ter vindo do francês sororité. Na França, o termo surgiu a partir do lema, "Liberté, égalité, fraternité" (Liberdade, igualdade, fraternidade), usado na Revolução Francesa. A discussão é que o uso apenas de fraternité deixava de lado as mulheres do fato histórico do país. Assim, o sororité surgiu para incentivar a luta pela igualdade e os direitos das mulheres.

No século XX, o conceito voltou à baila, a partir das décadas de 1960 e 1970, com os movimentos feministas, que passaram a organizar-se politicamente para contrapor-se ao patriarcado. Para as ativistas do movimento, a chamada segunda onda do feminismo compartilha uma característica comum: aquelas mulheres compuseram o "segundo sexo", como estabeleceu Simone de Beauvoir.

Para combater a opressão social imposta, a sororidade foi alçada pelas feministas como uma ferramenta contra as violências cotidianas e reivindicativa de união entre as mulheres. A primeira obra que serviu como referência dessa segunda onda feminista foi, justamente, Sisterhood is powerful (A sororidade é poderosa), antologia publicada em 1970 pela escritora, jornalista e ativista estadunidense Robin Morgan. O termo sisterhood, inicialmente muito utilizado apenas entre a comunidade negra, passou a carregar todo o conceito de união feminina.

A partir de 2020, com a pandemia e a paradoxal necessidade - motivada pelas perdas e pelo luto - de unir pessoas que estavam, obrigatoriamente, distantes, a sororidade eclodiu em uma terceira onda e ganhou força como o ideal das relações entre as mulheres. O conceito, antes restrito a reuniões e a debates entre grupos fechados e chegou à internet. Os relatos de mulheres que aderiram à ideia de conexão e andam junto de outras mulheres nas ruas, mesmo não as conhecendo, foram tão relevantes nas redes sociais que Babi Souza os transformou em livro, Vamos Juntas?, publicado pela Editora Galera, e inspirou garotas em todo o país a praticarem a sororidade em suas relações cotidianas.

A sororidade pode ser um caminho para a conexão entre as mulheres que buscam identificar e reconhecer, entre si, problemas recorrentes e/ou semelhantes. A tão comentada rivalidade é, certamente, encorajada pela sociedade. Temos de ser lindas, femininas, recatadas e obedientes e sempre estar atentas para as outras mulheres, as tais "rivais". A sororidade veio para nos encorajar e mudar de atitude. Reconhecer que os problemas, desventuras e batalhas são os mesmos e, em grupo, pode ser mais fácil vencê-los.

Entre as lutas que podem ser travadas coletivamente, podemos citar os combates aos salários desiguais, aos assédios, à tripla jornada de trabalho, à violência, à desigualdade de gênero. Perceba-se a urgência de posicionar-se contra essas questões, e não criar rusgas com outras mulheres - é preciso respeitá-las em roupas, modos de agir e falar, lembrar sempre que diferença não significa rivalidade. É necessário deixar de acreditar que o seu comportamento individual é perfeito, que seus padrões e escolhas devem ser adotadas por todas.

Se uma mulher precisar de ajuda, aja. E nunca culpe a vítima por agressões, assédio e violência. Praticar a sororidade é criar, estabelecer e fortalecer uma rede de apoio feminina. Também é preciso ter consciência de que muitas intrigas entre mulheres provêm do pensamento machista. Além de inferiorizá-las, tais ideias tiram o crédito da fala e a liberdade das atitudes das mulheres.

O movimento feminista também tem usado outra palavra que não foi incluída no VOLP. Esse termo é wollying, ou seja, é a soma das palavras em inglês woman (mulher) e bullying (provocação, implicância, assédio moral, coação, perseguição e intimidação) e caracteriza o maltrato psicológico às mulheres por parte de outras. Sabemos que essas agressões repercutem negativamente, tanto para quem as recebe quanto a quem as produz ou reproduz.

Como no bullying, o wollying também traz consequências desastrosas para as vítimas, ocasionando sintomas físicos e psíquicos, como desequilíbrio emocional, baixa autoestima, problemas de autoimagem, insegurança, desamparo aprendido, sentimentos de medo, rejeição, solidão, incompreensão. É possível levar a faltas no trabalho ou até mesmo à própria demissão de um emprego, assim como evasão de demais espaços e, em casos mais graves, desenvolver depressão e pensamentos de suicídio.

Durante uma palestra, a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi falou com clareza sobre a rivalidade entre mulheres dizendo que criamos as meninas para se enxergarem como competidoras -- não para trabalhos ou conquistas. "A sororidade significa justamente o contrário e parte do princípio de que, juntas, as mulheres poderiam ter mais conquistas, seja uma incentivando, apoiando ou só deixando de julgar a outra", pontuou a literata. Trata-se, concluímos, de abraçar o ideal coletivo de igualdade em ideias e ações.

*Clarice Maria de Jesus D'Urso, conciliadora na área da família pela Escola Paulista da Magistratura do Estado de São Paulo, conciliadora pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, membro da Associação Brasileira das Mulheres de Carreiras Jurídicas - ABMCJ e conselheira do Conselho Estadual da Condição Feminina da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Membro titular do Núcleo de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas e Erradicação ao Trabalho Escravo da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, coordenadora de Ação Social da OAB/SP por duas gestões, diretora do São Paulo Woman's Club - Clube Paulistano de Senhoras, membro do Comitê Estadual de Vigilância a Morte Materna, Infantil e Fetal da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo