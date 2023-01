STF causa insegurança ao mudar jurisprudência sobre Funrural

Eduardo Diamantino. FOTO: DIVULGAÇÃO

Os ministros do Supremo Tribunal Federal, com placar de seis a cinco, estão validando que é constitucional a cobrança da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, em substituição à folha de pagamentos, para o produtor rural pessoa física. É a chamada contribuição social ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural). Embora os ministros tenham formado maioria no caso, o julgamento segue no plenário virtual ainda este mês. Se os votos forem confirmados, o que deve ocorrer, essa tese será fixada pelo STF. Mais uma vez, o STF sinaliza que vai alterar em parte a jurisprudência da própria Corte na questão do Funrural na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4395. Nesse caso, isso não é surpresa.

A ação foi ajuizada pela Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo). O julgamento estava suspenso desde maio de 2020. Na ocasião, o placar estava empatado em 5X5.

Em 2020, o relator do caso, ministro Gilmar Mendes, votou pela improcedência da ADI da Abrafrigo. Para o relator, a cobrança é constitucional e a sub-rogação também. Ele foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso. Havia, portanto, cinco votos pela constitucionalidade da cobrança e da sub-rogação.

O ministro Edson Fachin foi o responsável por abrir a divergência. Ele concluiu que a cobrança é inconstitucional, mas entendeu que não pode haver a sub-rogação. O ministro Fachin considerou que a contribuição não tem base na Constituição (artigo 195, I, b, da CF). De acordo com ele, a cobrança deveria ser instituída por Lei Complementar. Na ocasião, ele foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Marco Aurélio.

O julgamento foi retomado no dia 9 de dezembro com o voto do ministro Dias Toffoli. Ele reconheceu a constitucionalidade da contribuição sobre a receita, em substituição à folha de salários. De acordo com o ministro, a cobrança foi instituída já na vigência da Emenda Constitucional 20/1998. Portanto, segundo ele, é constitucional. Essa emenda deu nova redação ao artigo 195, inciso I, alínea b, da Constituição. A partir de então, passou a prever a cobrança das contribuições sobre "a receita ou faturamento", sem qualquer discriminação. O ministro Toffoli considerou, no entanto, que não há lei disciplinando a sub-rogação da contribuição. Portanto, os adquirentes, consumidores ou consignatários ou cooperativas não são obrigados a recolher a contribuição.

Nos últimos 12 anos desse tributo, o Supremo já o considerou inconstitucional, no RE 363.852(2010) e RE 596.177(2011). Depois, o tributo foi considerado constitucional RE 718.874 (2017). Obviamente existiu uma justificativa, ainda que ruim, para alterar o entendimento. Nessa época, o julgamento não terminou. Ficou faltando ainda resolver questões importantes. Dentre outras, a referida ADI que rediscutia o tema. E mais: dentro dela, a responsabilidade por sub-rogação.

Agora, a maioria dos ministros proibiu a sub-rogação prevista no artigo 30, IV da Lei 8.212/91. A maioria concluiu que a empresa adquirente (da produção), consumidora, consignatária ou a cooperativa não são obrigadas a recolher a contribuição em nome do produtor rural pessoa física. De acordo com os ministros, a obrigação é exclusiva desses produtores. Não há lei, até o momento, que discipline a sub-rogação.

Nesses 5 anos, ao menos por uma vez, o STF decidiu de forma diferente na PET 8.140 (DF), em 2019, de onde se extrai: "Por isso, uma vez reconhecida a constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física, com base na receita de sua produção, não há razão para declarar a invalidade da hipótese de sub-rogação prevista no art. 30." Passado esse tempo, agora o STF reafirma a jurisprudência quanto a constitucionalidade do Funrural e nega se a possibilidade de sub-rogação. Com isso, ganham os adquirentes (agroindústria) e perdem os vendedores (produtores rurais). Do ponto de vista jurídico, qualquer das decisões era possível. O que surpreende aqui é, mais uma vez, a guinada no entendimento da Corte. Acertada ou não, as sucessivas decisões sobre o tema transmitem aos cidadãos uma grande insegurança jurídica. É possível ousar a dizer que da forma como anda a "aceitação as ocorrências" se transformará de dogma religioso em princípio jurídico."

*Eduardo Diamantino é vice-presidente da Academia Brasileira de Direito Tributário e sócio da Diamantino Advogados Associados