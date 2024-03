STF conclui pauta verde e manda governo criar plano de combate a queimadas na Amazônia e Pantanal

A união terá de elaborar um plano de recuperação da capacidade operacional do Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e ainda desenvolver um um plano de ação com medidas concretas para processamento das informações prestadas ao Cadastro Ambiental Rural.

De outro lado, seguindo o voto do relator André Mendonça, a maioria do colegiado negou declarar o estado de coisas inconstitucional, com ‘violação massiva de direitos fundamentais’, na política de combate a incêndios e queimadas no Pantanal e na região amazônica.

Os ministros Edson Fachin e Luiz Fux e a ministra Cármen Lúcia divergiram, por considerarem que, mesmo com avanços no primeiro ano do governo Lula, a situação na política ambiental ainda se mostra inconstitucional.

Também por maioria, o STF negou regulamentar - conforme proposta de Mendonça - o Fundo Social, que é abastecido com recursos do pré-sal, com a destinação de parte do montante para a proteção do meio ambiente e redução das mudanças climáticas.