STF cumpre seu papel de guardião da Constituição

Marcus Vinicius Furtado Coêlho. FOTO: DIVULGAÇÃO Foto: Estadão

Impedir a proliferação das redes de ódio e de desinformação requer uma vigorosa atuação do Judiciário. Diferentemente do que tentam impor algumas teses, a linha entre a liberdade de expressão e as manifestações de ódio não são tênues. Não há, portanto, que se falar em censura, tampouco em abuso de poder por parte do Supremo Tribunal Federal (STF) e de seus ministros quando aplicam corretamente a Constituição para colocar limites a manifestações que objetivam minar e destruir o Estado Democrático de Direito.

A liberdade de expressão, tanto no Brasil como em muitos países europeus, possui uma amplitude diferente daquela vigente nos Estados Unidos. Não há direitos absolutos na Constituição brasileira. A liberdade de expressão deve respeitar os outros direitos fundamentais, como a construção de uma sociedade livre do racismo e de qualquer forma de discriminação. Também não há liberdade para cometer crimes, invadir prédios públicos e depredar o patrimônio. Também não pode a liberdade ser utilizada como disfarce para liquidar a própria liberdade. A democracia deve possuir armas para se proteger contra movimentos que querem tirá-la.

No Brasil, assim como na Alemanha, não há liberdade para defender o Nazismo, por exemplo. Aliás, a legislação alemã é um bom exemplo de como uma nação que compreendeu os erros do passado se preparou, ao longo dos anos, para não mais correr o risco de voltar a cometê-los. Desde 1994, é proibido negar, de qualquer forma, que tenha havido o Holocausto. E, desde 2005, há previsão de punição para quem aprovar, glorificar ou justificar o regime nazista, que tanto mal fez àquela nação, ao povo judeu em especial e a humanidade como um todo.

A liberdade deve existir e prevalecer, mas desde que direitos fundamentais de outrem não seja prejudicado. Medidas devem ser tomadas e estão sendo, contanto que sempre respeitado o direito de defesa e o devido processo legal.

É sempre preciso ressalvar, nesse contexto, que a Constituição é clara com relação aos limites das autoridades e do poder estatal. Toda resposta judicial deve ser proporcional ao ataque e não pode extrapolar o limite da punição, afinal trata-se de justiça, não justiçamento. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. A prisão deve ser a última medida a ser adotada.

A Constituição brasileira assegura o devido processo legal, o direito de defesa e a presunção de inocência, postulados presentes nas normas constitucionais da maioria dos países civilizados. Tais princípios devem ser respeitados, especialmente no respeito aos advogados das partes acusadas. As leis brasileiras também fazem previsão de medidas adotadas no início do processo ou de uma investigação para que determinado crime seja cessado ou para que as provas de delitos sejam colhidas. A proporção entre a gravidade dos crimes e as medidas judiciais adotadas deve ser observada.

Não pode haver tolerância com movimentos que pregam o fim da democracia, o retorno do regime autoritário. A democracia deve possuir instrumentos para não ficar refém de grupelhos que desejam o desrespeito da vontade da maioria.

A atuação firme do ministro Alexandre de Moraes, diante do quadro de defesa da democracia, deveu-se a uma situação extraordinária. Não seria possível exigir a entrega de flores para aqueles que destratam o nosso Estado Democrático de Direito. As respostas necessárias devem vir com firmeza e proporcionalidade.

Após a apuração, verificar realmente quem possui responsabilidade. Ter a mesma coragem para punir os culpados e absolver os inocentes, inclusive reconsiderando decisões que, em um primeiro momento parecerem corretas, mas que depois se verificou serem justas.

A OAB tem sido vigilante para que as prerrogativas dos advogados sejam respeitadas, exatamente para evitar qualquer tipo de nulidade. A hora é de união de todos os democratas em torno da defesa da higidez dos poderes da República.

*Marcus Vinicius Furtado Coêlho, advogado, é presidente da Comissão de Estudos Constitucionais e ex-presidente nacional da OAB (2013-2016)