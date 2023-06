STF derruba condenação de ministro de Lula por desvio de dinheiro público

Ricardo Salles fora: veja quem são os nomes cotados à Prefeitura de São Paulo

Ricardo Nunes (MDB) quer a reeleição, e as negociações do PL do ex-ministro apoiador de Bolsonaro com o atual prefeito estão entre os principais motivos que o levaram a desistir; Guilherme Boulos e Tabata Amaral já se apresentaram à disputa