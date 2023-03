STF derruba lei de São Paulo que obrigou hospitais a criarem salas de descanso para profissionais de enfermagem

Lei de São Paulo previu salas de descompressão para descanso de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares por causa da carga de trabalho. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

O Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou nesta quarta-feira, 15, a lei estadual de São Paulo que obrigou hospitais públicos e particulares a criarem salas de descompressão para profissionais de enfermagem.

Essas salas servem como um espaço de descanso e relaxamento para enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. O projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo e sancionado em janeiro de 2020 pelo então governador Rodrigo Garcia (PSDB).

A justificativa do projeto foi reduzir o cansaço 'físico e emocional' desses profissionais no ambiente hospitalar. O texto considerou o volume e a carga de trabalho.

"Os trabalhadores da saúde são responsáveis pelo atendimento a pacientes debilitados, com problemas de saúde e, consequentemente, fragilizados. Com isso, a carga trabalho, além de intensa, é psicologicamente desgastante", justificou a deputada Analice Fernandes (PSDB), autora do PL.

Os ministros concluíram que o texto avança sobre a competência da União para legislar sobre o Direito do Trabalho.

O processo tem repercussão geral, ou seja, a decisão do STF vale como diretriz para todas as instâncias do Judiciário julgarem processos semelhantes.

STF derrubou lei do Estado de São Paulo que determinou instalação de salas de descanso para profissionais de enfermagem em hospitais públicos e privados. Foto: Carlos Moura/SCO/STF

A ação de inconstitucionalidade foi movida pela Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), representante de hospitais, clínicas e laboratórios privados. A entidade afirma que a lei causou 'forte impacto jurídico e econômico' nos hospitais particulares.

"A imediata aplicação da lei causa para os hospitais da rede privada incontáveis transtornos, uma vez que a determinação não traz qualquer tipo de orientação mínima para a criação dos espaços de descompressão, tampouco essa medida foi submetida ao debate público prévio para avaliação da viabilidade da criação de tais espaços", diz um trecho da ação proposta pela associação.

Os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Kássio Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Rosa Weber votaram para derrubar a lei.

"Tem um âmbito de saúde pública (na lei), que é o bem-estar do trabalhador. Mas se é o bem-estar do trabalhador em razão do seu trabalho, evidente que prepondera o tema do trabalho. E a temática do trabalho é uma temática normativa federal", defendeu Toffoli.

Os ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso votaram para validar a lei por entenderem que o projeto tem relação com a proteção à saúde e não com o universo trabalhista.

"O interesse do legislador estadual aqui foi predominantemente o de defesa do direito à saúde dessa comunidade importantíssima da área médica. De modo que não acho que tenha prevalecido o interesse de natureza trabalhista", argumentou Barroso.

Uma terceira corrente, intermediária, defendeu que a lei valesse apenas para os hospitais públicos estaduais. Os ministros Ricardo Lewandowski, Luiz Fux e Cármen Lúcia consideraram que houve intervenção estatal indevida na iniciativa privada.

"Não se trata aqui de criar despesas, de criar novas salas, mas de reorganizar espaços. Se a Assembleia Legislativa não puder reorganizar o espaço em um espaço público, data venia é melhor fechar a Assembleia Legislativa, porque ela não poderá fazer mais nada", defendeu Lewandowski.

Essa é mais uma derrota para os profissionais da enfermagem no STF. O piso nacional da categoria está suspenso desde o final do ano passado por determinação do tribunal.