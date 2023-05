STF e Fisco paulista mantém TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, mas decisões não impactam no julgamento do STJ que está por vir

Sulamita Szpiczkowski Alayon. Foto: Divulgação

Por maioria de votos, o STF suspendeu os efeitos do artigo 3º, X, da Lei Complementar nº 87/96, com redação dada pela Lei Complementar nº 194/2022, que definia que a TUST (Tarifa de Uso de Sistema de Transmissão) e TUSD (Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição) não integram a base de cálculo do ICMS.

Diante desse entendimento, a Consultoria Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo publicou, em 09/05/2023, resposta à consulta relativa à inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, no sentido de não ser cabível qualquer exclusão da base de cálculo do imposto de "serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica".

Com a Lei Federal Complementar nº 194 de 2022, a Lei Kandir passou a excluir da incidência do ICMS o valor relativo aos serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como o valor de encargos setoriais vinculados às operações.

Em julgamento virtual finalizado em 04 de março, o Min. Relator Luiz Fux apontou a possibilidade de a União ter ultrapassado seu poder constitucional ao determinar a exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS, tendo em vista a competência tributária dos Estados para legislar sobre o tributo.

Acompanhado pela maioria dos Ministros que compuseram o julgamento, o Min. Relator também apontou que a reinclusão das tarifas não deve causar aumento nas faturas de energia elétrica, tendo em vista que a maioria dos Estados não chegou a efetivamente excluir as tarifas da base de cálculo do imposto.

Destaca-se que o julgamento apenas suspendeu os efeitos do dispositivo da lei. Dessa forma, a TUST e TUSD seguem incidindo regularmente na base de cálculo do ICMS até que o STJ finalize a discussão se essas tarifas integrariam a base de cálculo do imposto na tributação de energia elétrica no julgamento em regime de recurso especial repetitivo - Tema nº 986, sob relatoria do Min. Herman Benjamin.

*Sulamita Szpiczkowski Alayon, sócia da área tributária do escritório Ogawa, Lazzerotti e Baraldi Advogados. Especializada em tributação estadual e municipal, é juíza do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo e conselheira julgadora do Conselho Municipal de Tributos do de São Paulo