Sede do Supremo ficará interditada até PF concluir perícia

Extremistas depredaram prédio do STF em Brasília; danos ainda não foram quantificados.

O trabalho de perícia no prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) não tem prazo para terminar. O edifício foi invadido e depredado no domingo, 8, por extremistas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (PL).

A Polícia Federal (PF) concluiu mais cedo a perícia externa, 3D e com drones. A análise interna, que tende a ser mais demorada, teve início nesta tarde.

O edifício-sede do tribunal ficará interditado até a conclusão dos trabalhos. Apenas os anexos 1 e 2, que não foram danificados pelos vândalos, estão funcionando.

Quando a perícia for concluída, o Supremo Tribunal Federal vai começar a catalogar os estragos e a quantificar os prejuízos causados. "Também não há previsão para a conclusão deste trabalho", diz um comunicado divulgado pela Corte.

O STF informou que todo o prédio já foi inspecionado pela Polícia Judicial e "está em condições de segurança para os servidores". A suspeita de que haveriam granadas no edifício foi descartada.

Os extremistas que invadiram o prédio do STF arrancaram cadeiras, o brasão da República e até a porta do armário de togas do ministro Alexandre de Moraes.