STF tem maioria para receber denúncia contra antigo comando da PM de Brasília pelo 8 de Janeiro

Os ministros Cristiano Zanin e Cármen Lúcia seguiram a posição do relator, Alexandre de Moraes, e votaram para abrir as ações penais. O julgamento está em curso no plenário virtual do STF. O ministro Luiz Fux ainda não votou.

O que os ministros estão decidindo é sobre a admissibilidade da denúncia, ou seja, se há elementos mínimos para justificar a instauração de um processo criminal. O mérito das acusações só será julgado em uma segunda etapa, após os depoimentos de testemunhas e as argumentações da defesa e da PGR.

É a primeira vez que autoridades vão responder criminalmente pelo 8 de Janeiro. A Procuradoria argumentou que a PM do DF foi “contaminada ideologicamente” e que o comando da corporação conversou sobre “possíveis meios ilegais”, inclusive um golpe militar, para depor o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder mesmo após a derrota nas eleições.