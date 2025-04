STF não tem previsão para decidir sobre ‘pejotização’; saiba próximos passos

O Supremo Tribunal Federal (STF) não tem previsão para julgar o recurso sobre a chamada “pejotização” do trabalho. O ministro Gilmar Mendes, relator do processo, paralisou todos os processos em tramitação no País até a Corte bater o martelo sobre o tema. Cabe ao ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, incluir a ação na pauta depois que o processo for liberado pelo relator.

Na última sexta-feira, 11, os ministros reconheceram que o tema deve ser julgado no regime de repercussão geral. A decisão foi tomada no plenário virtual. Isso significa que, a partir da análise de um processo, o plenário definirá uma tese para ser aplicada a casos semelhantes. Todos os juízes e tribunais precisam levar a decisão do STF em consideração ao julgar ações nas instâncias inferiores. Para decidir se um caso tem repercussão geral, os ministros analisam se há questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes do processo. Gilmar Mendes mandou suspender todas as ações que debatem a contratação de trabalhadores autônomos ou registrados como pessoa jurídica para a prestação de serviços. Em sua decisão, o ministro afirmou que o STF tem recebido um volume cada vez maior de recursos sobre o tema e que, para evitar um cenário de insegurança jurídica, é necessário aguardar uma decisão definitiva do tribunal.

Entre entre 1º de janeiro de 2024 e 30 de setembro de 2024, aportaram no STF mais de 7.360 reclamações que versam sobre Direito do Trabalho, segundo levantamento do gabinete de Gilmar Mendes.

STF vai julgar 'pejotização' em regime de repercussão geral. Foto: WILTON JUNIOR

Em sua decisão, o ministro defendeu que a suspensão dos processos vai impedir a “multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade”.

O STF vai analisar não apenas a validade desses contratos de prestação de serviços, mas também a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de suspeita fraude. O tribunal também precisa definir quem deve arcar com o ônus da prova nessas situações: o trabalhador ou o contratante.

O tribunal já reconheceu que outras formas de prestação de serviços, além daquelas previstas na CLT, são lícitas, mas, segundo Gilmar Mendes, a Justiça do Trabalho “tem reiteradamente se recusado a aplicar as orientações” do STF sobre o tema.

“É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros”, defendeu o ministro ao votar pela repercussão geral do caso.

Quando um assunto tem a repercussão geral reconhecida pelos ministros é comum que o relator mande suspender os processos sobre o tema. Foi o que ocorreu, por exemplo, nos julgamentos da revisão da vida toda, em que mais de 10 mil ações ficaram paralisadas durante nove meses à espera de uma decisão do STF, e do fornecimento de medicamentos de alto custo pelo SUS, em que processos ficaram suspensos por seis meses.

Esse é um procedimento previsto no Código de Processo Civil. Segundo a legislação, quando a repercussão geral é reconhecida, o relator no Supremo Tribunal Federal “determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.