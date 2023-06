STF põe deputado aliado de Bolsonaro no banco dos réus por chamar Alexandre de ‘cabeça de ovo’

O deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) durante sessão na Câmara dos Deputados. Foto: Dida Sampaio / Estadão

O Supremo Tribunal Federal colocou nesta quinta-feira, 29, no banco dos réus o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) por ofender e ameaçar o ministro Alexandre de Moraes em lives. Nas transmissões, realizadas em 2020, o ex-vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputado chamou Alexandre de ‘cabeça de ovo’, ‘lixo’, ‘esgoto’ e ‘latrina’. O parlamentar será processado pelos crimes de difamação, injúria e coação no curso do processo.

Por unanimidade, o Plenário do STF recebeu denúncia da Procuradoria-Geral da República, sob o argumento de que há ‘justa causa’ para abrir a ação penal contra o deputado bolsonarista. Os ministros afastaram a tese da defesa, que evocou ‘imunidade parlamentar’ de Otoni de Paula, ressaltando que ela não abarca ‘atividades ilícitas’.

O relator do caso, ministro Kassio Nunes Marques, assinalou: “A conduta do acusado não se encontra protegida pela imunidade parlamentar material, de modo a excluir-se de plano a responsabilidade penal. Na hipótese, encontra-se, em princípio, ausente o vinculo entre o conteúdo das manifestações e a função pública que exerce, tendo ele exorbitado dos limites da crítica pública e principalmente dos padrões de civilidade”.

A Procuradoria denunciou Otoni de Paula em 2020, questionando declarações dadas pelo parlamentar em junho e julho do mesmo ano, após decisões dadas por Alexandre de Moraes no bojo do inquérito que mirou a organização de atos antidemocráticos - do qual Otoni de Paula foi alvo.

A Procuradoria contesta dois vídeos gravados pelo parlamentar: o primeiro, no dia 16 de junho, quando teve o sigilo bancário quebrado, e o segundo, de 07 de julho, após o ministro determinar a soltura do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. “Alexandre de Moraes você é um lixo. Você é o esgoto do STF. É a latrina da sociedade brasileira”, afirmou Otoni, em vídeo divulgado em suas redes sociais.

De acordo com a Procuradoria, o deputado teria utilizado ‘violência moral e grave ameaça’ para coagir o ministro para beneficiar a si próprio e a Oswaldo Eustáquio no curso das investigações, além de ofender a dignidade e o decoro de Moraes.

“As expressões intimidatórias utilizadas pelo denunciado escapam à proteção da imunidade parlamentar e atiçam seus seguidores nas redes sociais, de cujo contingente humano já decorreram investidas físicas contra o Congresso e o próprio Supremo”, afirmou o então vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, na denúncia.