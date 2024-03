A manobra jurisdicional de Barroso prejudicou o mérito definido na Revisão da Vida Toda, mediante nítida desvirtuação do controle concentrado, porquanto o acórdão proferido nas ADIs – cujo objeto é distinto daquele que integra a controvérsia no Tema de n.º 1.102 e cuja deliberação ocorreu com outros Ministros colocados pelo governo atual (vide Flávio Dino e Cristiano Zanin) e que sequer poderiam votar na Revisão da Vida Toda – alterou, ilegal e inconstitucionalmente, o pleito inicial dos legitimados das Ações Diretas.

Impende rememorar que o mérito do Tema de nº 1.102/STF (Revisão da Vida Toda) foi apreciado na data 01/12/2022, favoravelmente aos aposentados por 6 votos a 5, em duas ocasiões (Plenário Virtual e Físico). Hodiernamente, encontram-se os autos pendentes de julgamento em razão da oposição, pelo INSS, de Embargos de Declaração, cujos pedidos versam apenas, em síntese, sobre inexistente violação à cláusula de reserva de Plenário (questão vastamente apreciada no julgamento de mérito) e modulação dos efeitos da decisão para definição de possível marco temporal.

Na sessão presencial do Tema de nº 1.102/STF (Revisão da Vida Toda), foi deliberado – expressa e tacitamente, por força da preclusão – pela maioria dos Ministros que tal feito não possuía relação com as ADIs, por se tratar de tese revisional com normas constitucionalmente validadas (art. 29 da Lei nº 8.123/91 e art. 3º da Lei nº 9.876/99), pois do contrário, as ADIs teriam prejudicado a tese da Vida Toda antes da definição do mérito. A propósito, no voto virtual da Ministra aposentada Rosa Weber (que será preservado, conforme questão de ordem da ADI 5.399), expressamente, se reconhece a inexistência de relação entre os objetos do Tema n.º 1.102 e das ADIs em controle concentrado.

Pois bem, as ADIs (n.º 2.110 e 2.111) tramitam sob a relatoria do Ministro Kassio Nunes Marques e, em Plenário virtual, também já havia sido definido – pela maioria dos Ministros, acompanhando o Ministro Relator – que inexistem quaisquer relações com o Tema de nº 1.102/STF (Revisão da Vida Toda). Eis os Ministros que acompanharam integralmente o Nunes Marques: (I) Alexandre de Moraes; (II) Dias Toffoli; e, por fim, (III) Luiz Fux, (IV) Edson Fachin, (V) Carmen Lúcia e (VI) Edson Fachin.