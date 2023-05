DIRETO DO PLENÁRIO: STF retoma julgamento do perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira

Ex-presidente Jair Bolsonaro com o deputado Daniel Silveira. FOTO: GABRIELA BILO/ESTADÃO

Em meio a um dia conturbado em Brasília - com buscas da Polícia Federal na casa de Jair Bolsonaro e apreensão de seu celular - o Plenário do Supremo Tribunal Federal retoma na tarde desta quarta-feira, 3, o julgamento sobre a graça concedida pelo ex-presidente ao ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). Aliado próximo de Bolsonaro, o ex-parlamentar foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por incitação a agressões a ministros da Corte máxima e atentado à democracia ao defender o fechamento do STF.

O 'perdão' foi concedido por Bolsonaro um dia após o julgamento do STF, em abril de 2022, sob o argumento de que o então deputado 'somente fez uso de sua liberdade de expressão'. O decreto foi questionado no Supremo, em ações movidas pelos partidos Rede, PDT, Cidadania e PSOL.

A análise do caso teve início na sessão plenária do STF da última quinta-feira, 27. A relatora, ministra Rosa Weber, presidente da Corte, leu o relatório do processo.

Na mesma sessão foi realizada a sustentação oral dos advogados que representam as legendas autoras da ação.

O procurador-geral da República Augusto Aras leu seu parecer. O chefe do Ministério Público Federal reiterou os argumentos de que o decreto de graça 'é ato político da competência privativa do presidente'.

Aras sustenta que o perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira tem efeito somente sobre a condenação penal e não interfere na suspensão dos direitos políticos - se mantendo, assim, a inelegibilidade do petebista.

O julgamento deve ser retomado na tarde desta quarta-feira, 3, com o voto de Rosa Weber. Depois, os demais ministros se manifestam sobre o caso.

Bolsonaro é tema de discussão na Corte no mesmo dia em que é alvo de uma operação da Polícia Federal aberta por ordem do ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das milícias digitais. a Corte, do qual é o relator.

Alvo da Operação Venire, aberta na manhã desta quarta, 3, Bolsonaro é investigado por suposta adulteração de sua carteira de vacinação da covid-19 e de sua filha Laura, de 12 anos.

Segundo a PF, os documentos adulterados teriam servido para burla de restrições sanitárias impostas pelo Brasil e pelos Estados Unidos em meio à pandemia.

Além de buscas na casa de Bolsonaro, e da apreensão de seu celular, os investigadores prenderam seis investigados: o tenente- coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; os assessores do ex-presidente Max Guilherme e Sergio Cordeiro; o secretário de Governo de Duque de Caxias (RJ) João Carlos Brecha; o sargento Luís Marcos dos Reis; e o advogado Ailton Gonçalves Moraes Barros.