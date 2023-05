STF começa a julgar terceira leva de denúncias contra mais 250 golpistas do 8 de janeiro

STF começa a julgar terceira leva de denúncias no plenário virtual. Foto: Wilton Júnior/Estadão

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quarta-feira, 3, para tornar réus mais 250 golpistas envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro.

O tribunal colocou em votação no plenário virtual a terceira leva de denúncias da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre os protestos violentos na Praça dos Três Poderes. O julgamento fica aberto até o dia 8 de maio.

As acusações envolvem vândalos que depredaram os prédios públicos e suspeitos de incitarem os atos golpistas.

Como relator das investigações, Moraes abriu os votos e defendeu que há indícios suficientes para justificar a abertura das ações penais.

Ele também defendeu que o STF tem competência para processar e julgar as denúncias porque os crimes têm relação com um trabalho de investigação 'mais abrangente' que, segundo o ministro, envolve pessoas com prerrogativa de foro por prerrogativa de função.

"Foi a própria Procuradoria-Geral da República, órgão máximo do Ministério Público da União e com atribuição para atuar perante o Supremo Tribunal Federal, que ofereceu a denúncia ora em análise, em virtude da competência desta Corte", escreveu.

A PGR denunciou 1.390 pessoas. Por enquanto, nenhuma autoridade foi acusada formalmente. O órgão ainda investiga se agentes públicos foram omissos ou coniventes com os golpistas. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um dos investigados. Ele prestou depoimento à Polícia Federal (PF) na semana passada.

Até o momento, 300 denúncias já foram recebidas pelo STF. Eles foram analisadas em dois julgamentos anteriores. O placar de ambos foi o mesmo: 8 a 2. Apenas os ministros André Mendonça e Kassio Nunes Marques, ambos indicados por Bolsonaro, divergiram. Os votos foram fundamentados em questões processuais. Eles defenderam que os acusados não têm direito a foro privilegiado e, por isso, deveriam ser processados na primeira instância.

O tribunal decidiu dividir as acusações em blocos e pautá-las em julgamentos semanais até concluir a análise. A instrução dos processos abertos também deve seguir a cargo do STF.