Ministro do STF frustra pastor do PL e decide que suplente fica com vaga de Deltan na Câmara

Luiz Carlos Hauly já foi deputado e secretário da Fazenda no Paraná. Foto: Dida Sampaio/Estadão

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quarta-feira, 7, que o economista Luiz Carlos Hauly, suplente do deputado cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), deve assumir o mandato no lugar dele.

Com a decisão, o pastor Itamar Paim (PL) perde a vez. Ele havia sido indicado como ‘herdeiro’ da vaga pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), após uma recontagem de votos.

O ministro afirmou que o TRE se ‘equivocou’. Toffoli justificou que, ao cassar o mandato de Dallagnol, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou expressamente que os votos do ex-procurador da Lava Jato deveriam ser contados a favor do Podemos.

A decisão aponta o risco de dano irreparável aos direitos políticos do Podemos e determina a diplomação imediata do suplente. Toffoli atendeu a um pedido do partido.

“O STF, em atenção aos princípios democrático, da soberania popular e da centralidade dos partidos políticos no sistema proporcional, acolheu a tese de que o art. 175, § 4º, do Código Eleitoral autoriza o cômputo dos votos à legenda do candidato, se, no momento da disputa eleitoral, o candidato estava com o registro deferido e, posteriormente, sobreveio decisão pelo indeferimento”, escreveu o ministro.

Hauly foi deputado federal por sete mandatos, entre 1991 e 2019. É economista e foi um dos principais apoiadores da reforma tributária. Ele também foi secretário da Fazenda do Paraná, além de vereador e prefeito de Cambé, a cerca de 400 quilômetros de Curitiba.

Toffoli também negou suspender a decisão que cassou o mandato de Dallagnol. Ele argumentou que a decisão do TSE foi regular e que o Supremo só deve interferir quando os recursos forem esgotados na esfera eleitoral.