STJ condena procurador da República por injúria a colega e a delegado da PF que investigaram garimpeiros

A decisão da 3ª turma foi unânime ( Foto: Roberto Jayme/Agência Estado)

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça condenou nesta quarta-feira, 21, o procurador regional da República Manoel do Socorro Tavares Pastana por injúria e difamação em razão de supostas ofensas aos responsáveis pela Operação Minamata, que mirou garimpo ilegal no Amapá, em 2017.

Pastana foi sentenciado a cinco meses e 13 dias de prisão, em regime inicial aberto, mas ele não ficará detido - a pena foi convertida em prestação pecuniária, uma espécie de multa.

O pivô da condenação foi uma entrevista concedida por Pastana em agosto de 2020, com supostas ofensas a um procurador e um delegado de Polícia Federal ligados à Operação Minamata. Segundo o Ministério Público Federal, o procurador questionou as ações dos responsáveis pela ofensiva.

A Operação Minamata foi aberta em 2017 contra suposta organização criminosa ligada à Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros do Lourenço (Coogal), que atua desde 1995. À época, onze investigados foram presos, entre eles o então presidente da cooperativa.

A Procuradoria acusou Pastana em razão de ele alegar uma suposta 'barganha' entre o procurador e o delegado da Minamata. No esquema 'denunciado', os presos da operação deveriam delatar autoridades para serem colocados em liberdade imediatamente.

Ainda de acordo com o Ministério Público Federal, Pastana 'questionou a legitimidade da ofensiva, o interesse dos agentes públicos e suas capacidades técnicas e profissionais'. A Procuradoria atribuiu ao agente 'abuso do exercício da livre manifestação do pensamento'.

O subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, que participou do julgamento nesta quarta-feira, 21, argumentou que as declarações de Pastana visram 'minar a credibilidade do trabalho das instituições'. "O caráter opinativo de juízo de valor depreciativo de terceiros não se confunde com o direito à livre manifestação do pensamento", sustentou.