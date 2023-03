STJ decide que vazamento de dados 'não sensíveis' de consumidor não causa dano moral presumido

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo para reverter uma indenização de R$ 5.000,00 que a Enel (companhia que fornece energia elétrica para o estado de São Paulo) teria de pagar a uma moradora de Osasco (Grande São Paulo), por causa do vazamento de seus dados pessoais.

A Corte decidiu que, se os dados vazados não estiverem dentro do rol de informações sensíveis enumeradas na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), o consumidor terá que provar que teve prejuízos para receber uma indenização.

O acórdão do STJ, publicado no Diário Oficial dia 10 de março, foi uma reviravolta no caso ( Foto: Reprodução/STJ)

O caso foi parar na Justiça em fevereiro de 2021, quando a mulher recebeu em sua casa um comunicado da própria empresa, afirmando que foi descoberto o vazamento de seus dados - 'nome, CPF, RG, gênero, data de nascimento, idade, telefone fixo, telefone celular, carga instalada, consumo estimado, tipo de instalação, leitura, endereço'.

A carta fala que o incidente aconteceu 'sem autorização da Enel' e que ainda não era possível 'concluir que tenha originado riscos significativos'. Na petição inicial, a mulher fala que seus dados foram 'compartilhados mediante pagamento com um número indeterminado de pessoas', dando a entender que eles estavam sendo vendidos.

A tese da autora foi de que, por se tratar de uma relação de consumo, sempre que houver falha na prestação do serviço a responsabilidade da empresa é objetiva, ou seja, independe de prova de responsabilidade. Por isso, o dano moral é chamado de 'presumível'. Entende-se que a situação, por si só, já prejudicaria qualquer consumidor.

Na primeira instância, a mulher perdeu a ação. A juíza Denise Cavalcante Fortes Martins, da 4ª Vara Cível do Foro de Osasco, argumentou que 'autora não trouxe prova da utilização indevida de seus dados por terceiros' e que tais vazamentos 'são corriqueiros'. A sentença é de abril de 2021.

Dois meses depois, o caso subiu para o Tribunal de Justiça, instância na qual os desembargadores da 27ª Câmara de Direito Privado reverteram a decisão.

Campos Petroni, desembargador relator, afirmou que 'ao não ter adotado o zelo e a diligência esperada na proteção de seus clientes, o serviço foi defeituoso'. Ele e os pares entenderam que houve falha na prestação de serviço e arbitraram uma indenização de R$ 5.000,00 para a moradora de Osasco.

O caso teve uma última reviravolta quando foi para o STJ. "O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável", decidiram os ministros da 2ª Turma.

O voto do relator, Francisco Falcão, foi endossado pelos pares. Ele afirma que 'trata-se de inconveniente exposição de dados pessoais comuns, desacompanhados de comprovação do dano'. Para o ministro, os dados que a consumidora afirma que foram vazados 'são aqueles que se fornece em qualquer cadastro, inclusive nos sites consultados no dia a dia, não sendo, portanto, acobertados por sigilo'.

O acórdão foi publicado no Diário de Justiça no último dia 10. Ainda é possível recorrer da decisão do STJ.