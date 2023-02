STJ e a exumação da desnecessidade de realização do ato de ofício

Thiago Turbay Freiria. Foto: DIVULGAÇÃO

A Ação Penal n. 957/MG fez retornar à agenda institucional, após a abertura do ano judicial (1/02), as cismas dogmáticas que julgávamos superadas[1], em relação à corrupção passiva. O relator da ação, Min. Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), chegou a defender que a tipificação exigente da realização do ato de ofício está contida, exclusivamente, no Art. 317, §1º do Código Penal, sendo despiciendo a realização de ação ilícita conectada com o plexo de atribuições funcionais se a capitulação for acoplada no caput, na visão do Ministro Herman. O julgamento foi paralisado após pedido de vista do Min. Og Fernandes.

Antes, houve um acalorado debate entre o relator e o Min. Salomão, que inaugurou a divergência, no meu entender, correta e dogmaticamente alinhada à melhor doutrina. O Ministro Salomão é certeiro, exige-se o ato de ofício[2]. Vamos ao caso!

A imputação deduzida pela Procuradoria-Geral da República dispõe de um desvalor de comportamento da ação qualificada como ilícita, em razão do autor - Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais - ter exercido influência sobre a nomeação de parentes, o que se deu, fundamentalmente, por este gozar de boas relações no plano institucional e privado.

Categoricamente, o relator deduz em seu voto a tese de que a aplicação normativa do art. 317, caput, do Código Penal, dissipa a necessidade do ato de ofício, ou do conector "em razão da função", para fins de consecução do delito de corrupção passiva. Pois bem, voltamos às cismas dogmáticas[3] (FREIRIA: 2021, p. 9-11), que já parecem ter envelhecido mau.

O delito de corrupção passiva circunscreve uma moldura normativa em que o desvalor do comportamento - nota-se, não há necessidade de desvalor de resultado[4] - exsurge a partir da proibição do agir dispondo da posição especial de poder a qual detém (o plexo de atribuições, radicado na autoridade concedida ao autor do delito pela assunção de competências e atribuições inerentes ao seu exercício funcional), ainda que caracterizado por uma potência de agir, cuja motivação tenha se dado por meio de solicitação, oferta e recebimento, para si ou outro agente indicado, de vantagem indevida.

Peruzzotti assevera que a dimensão legal da corrupção se refere aos "mecanismos institucionais desenhados para assegurar que as ações de funcionários públicos estejam relacionadas a um marco legal e constitucional[5]". Depreende-se que é preciso preencher o pacto do injusto penal, tendo em conta a força executória de um poder regulado e a detenção de legitimidade do agir, que orbita sua esfera de atribuição.

Não há força interpretativa juridicamente justificada que aparte os verbos nucleares contidos no injusto penal de corrupção passiva do exercício de um poder autorizado regulado por normas válidas. A corrupção passiva exige - para sua conformação - haver uma proposição fáctica que revela um agir desviado do direito, cujo desvalor está contido na norma incriminadora, que se realiza por meio de um agir funcionalmente motivado por uma vantagem indevida, a ação ilegitimamente interessada.

Doravante, não é qualquer conduta passível de responsabilização penal. O agir proibido, interseccionado pelo injusto penal, exige a realização de condutas incorporadas à esfera de poder fático e normativo da função exercida, o que implica o exercício concreto de autoridade[6], excetuando-se aquela meramente virtual e simbólica.

Portanto, é necessário haver um caráter autoritativo delimitado pela função pública. Essa esfera de poder, a qual me refiro, convencionou-se chamar de plexo de atribuições[7], expressado pelas ações permitidas pelos atributos objetivos da função, perfectibilizado pelo agir substantivo autorizado por norma que disciplina o âmbito de permissão. Vale dizer, são as condutas que se incorporam à esfera de decisões disponíveis, que compõe a ambiência da função exercida. Aquilo que a função incorpora à esfera subjetiva do autor no exercício dos poderes autorizados, sem a qual não teria o autor a capacidade de exercê-los.

Para calibrar a explicação, parto do seguinte exemplo: a habilitação para conduzir veículos automotores empresta ao detentor habilitado poderes fáticos e normativos que lhe agregam caráter autoritativo. Uma vez perdida a autorização, deixa de tê-los. O exercício dos poderes que ele possuía são interrompidos. Havendo transgressão, portanto, não se conjugaria uma infração em razão dos poderes havidos, mas um defeito de conformidade em razão de não os ter. Só poderá haver punição em razão da habilitação se ele puder exercer os poderes concedidos concretamente. Voltando à capitulação pelo art. 317, caput, do CP, o desvalor da conduta exige conexão necessária com o exercício permitido da função.

Agora, se o condutor habilitado conduzir veículo para o qual não está habilitado[8], ou conduzir veículo automotor com infração das regras de trânsito, expondo à perigo a comunidade, certamente haverá punição em razão do exercício desviado do poder concedido. Esse será o caso da capitulação pelo art. 317, §1º do CP.

Nos dois exemplos, há necessidade de se atrelar a função, sob pena de tornar deserto o pacto do injusto que conforma o delito. O que os difere é o exercício do poder funcional, não a ausência dele. O ato de ofício é absolutamente necessário. É ele quem estabelece a gradação veritativo-condicional que permite avaliar a conduta, estabelecendo o grau de colocação em risco do bem jurídico protegido, no caso concreto.

O ato de ofício deve ser objeto de prova, o que permitirá averiguar os fatos determinados para considerar suficientemente provada a hipótese inculpatória. Caso contrário, estabelecer-se-á uma presunção iure et de iure (não derrotável por prova em contrário), que radicará uma única possibilidade: sempre condenar por corrupção passiva. Bastará haver funcionário público, ou equivalente, e vantagem indevida - o que, tampouco, fornece conteúdo claro sobre o que é proibido.

Com essas observações gerais, fica a fé de que as instituições recobrem seu tônus dogmático e crítico, como o fez no voto divergente.

[1] O tema teve grande repercussão já no julgamento da Ação Penal n. 470, oportunidade em que o Min. Luiz Fuz decidiu pela necessidade do ato de ofício. Veja em:

[2] A questão foi abordada por mim e Marcelo Turbay em artigo publicado na Revista dos Tribunais (2018, p. 878 e ss.) em que tratamos da conformação típica da corrupção passiva. que envolve os verbos nucleares do delito, o ato funcional e a vantagem indevida.

[3] Em 2021, o Boletim IBCCRIM publicou o artigo "A corrupção passiva, o ato de ofício e demais cismas dogmáticas". Na ocasião, concluiu que não é possível capitular o delito do art. 317, em qualquer das suas modalidades, extraindo o ato de ofício. Em maior relevo, asseverei que o ato de ofício deveria ser determinado, não bastando estar descrito genericamente.

[4] Idem 3. Defendi tese oposta no artigo referenciado. Sustentei, naquela ocasião, que o resultado é o que permite averiguar o grau de comprometimento ao bem jurídico, o que condiz com a realização do pacto do injusto penalmente relevante.

[5] Shecaria apud Peruzzotti, 2012, pp. 604.

[6] Sirvo-me da formulação realizada por Hannah Arendt (1972, p. 163-164) para quem a autoridade exerce uma contraposição com a força e persuasão, realizada pelo uso de argumentos condutores de ações coercitivas pacíficas, derivadas da estrutura e da convivência política, disciplinada pelas normas.

[7] A expressão foi utilizada pelos professores Luis Greco, Adriano Teixeira, Alaor Leite e Gustavo Quandt, que reproduzo admitindo sua explicação como correta. Todavia, expressarei aqui minha formulação. O plexo de atribuições é o exercício de poder derivado de uma posição funcional regulada pelo direito, o qual estabelece uma relação autoritativa em relação àqueles que não possuem a mesma faculdade e deveres, oriundos da função exercida. O plexo de atribuições, portanto, é caráter distintivo.

[8] Constituir-se-á um erro de habilitação e não a inexistência.

*Thiago Turbay Freiria, mestre em "Razonamiento Probatorio" pela Universitat de Girona (UdG) e pela Universitá di Genova (IT), especialista em Direito Probatório pela Universidad Alberto Hurtado (CL), especialista em Bases del Razonamineto Probatorio pela UdG, especialista em Técnicas de Interpretação e Motivação Judicial pela UdG. Mestrando em Direito pela UnB