STJ e o acúmulo processual: a saída não é a jurisprudência defensiva, mas a ampliação da Corte

Superior Tribunal de Justiça. Foto: Marcello Casal Jr./Ag. Brasil

"Se em 1989, quando foi instalado, o STJ julgou 3.550 dos 6.103 processos que recebeu, em 2007 bateu a marca de 313 mil processos recebidos. Destes, julgou mais de 277 mil, naquele ano. Em 2012, registrou o recorde de julgamentos, com 287.293 dos 289.524 processos recebidos no período." Este trecho está na página do STJ intitulada Nasce o Recurso Especial, dentro da parte Institucional da História do Tribunal.

"Sobre o ano de 2022, Maria Thereza de Assis Moura destacou que o STJ recebeu 404.851 processos e julgou 441.902, superando em 35.890 o número dos que entraram na corte e cumprindo a meta estabelecida pelo Conselho Nacional da Justiça (CNJ)", diz trecho de matéria relatando a abertura do ano judiciário de 2023.

Ambas afirmações são do site institucional do Tribunal. Se em 1989 o STJ julgou 3.550, em 2022 decidiu 72,4 vezes o número de processos de 33 anos atrás. Se comparamos o ano de 2012 com 2022, o aumento é de 53,8%.

No Relatório Estatístico de 2022 há belo trabalho da Secretaria Judiciária, Secretaria de Processamento de Feitos, Assessoria de Apoio a Julgamento Colegiado, Gabinetes de Ministros, ARP e STI (BI), que relata o número de processos distribuídos e julgados ao longo do tempo, de 1989 até 2022.

Se repararmos os dados de 1990 a 2022, de 5 em cinco anos, vemos o crescimento exponencial dos processos julgados pela Corte. Nestes dados não incluímos, apenas, processos principais - aqueles que a Ministra Maria Thereza destacou em seu discurso na abertura do ano judiciário de 2023 -, mas também agravos regimentais, internos e embargos de declaração, conforme está no Relatório Estatístico de 2022.

Note-se da tabela produzida pelos autores do artigo com base no Relatório Estatístico do STJ de 2022:

Continua após a publicidade

Em nenhum dos períodos destacados retraiu-se o número de processos. Importa informar que no Relatório do STJ entre 2001 e 2002, 2005 e 2006, 2008 e 2009, 2010 e 2011, 2012 e 2013, 2019 e 2020, o Tribunal julgou mais no ano anterior ao ano referência. Nos demais, sempre, houve crescimento no número de julgamentos.

O Tribunal, em 1989, possuía 33 ministros, divididos em 6 turmas. O Tribunal em 2010 possuía 33 ministros, divididos em 6 turmas. O Tribunal hoje, possui 33 ministros, divididos em 6 turmas.

O número de julgamentos aumentou mais de CINQUENTA vezes entre 1990 e 2022, e o Tribunal continua com sua mesma estrutura - quantidade de Ministros, Turmas, Seções, Corte Especial. Se comparamos 2010 e 2022, o número cresceu em 78%, ou aumentou em 258.130 processos. É muita coisa.

Claro que no transcurso do tempo o número de assessores, juízes convocados, auxiliares aumentou, e muito. O próprio Tribunal, fisicamente, se expandiu. Somente em 2022 gastou-se R$ 1.282.120,59 com obras pontuais. O valor é praticamente a folha de 1 (um) mês de salários dos Ministros.

Mas, o número de gabinetes e magistrados, segue o mesmo.

Isso gera alterações, pois é impossível que 33 ministros analisem com mínimo de qualidade 441.902 processos. Daí, criam-se mecanismos de defesa institucional. Os julgamentos colegiados viram exceções e pautam-se em recursos de decisões monocráticas - as quais, quando apreciados na Turma, sujeitam-se ao viés confirmatório da monocrática. RESPs. e ARESPs. tornam-se recursos para "inglês ver", pois as súmulas formalistas que barram a discussão de mérito são a regra dos gabinetes, ficam coladas nos computadores como lembranças recorrentes de como solucionar a caixa e ir para casa.

Continua após a publicidade

A advocacia até se mobiliza, apresenta projeto de lei, e obriga a sustentação oral nos agravos regimentais. O tiro saiu pela culatra e, ao invés de ampliar, os Tribunais criaram mecanismos para evitar, ainda mais, o sagrado dever de ouvir as lamúrias.

Não se ignora os diversos deveres que um Ministro do STJ possui, nem de suas responsabilidades. Mas quem muito poder tem, obrigações também deve prestar. Uma delas é suportar - ainda que se ache enfadonho - os pleitos orais dos advogados, alguns brilhantes, outros nem tanto. Mas seria este um preço deveras insuportável a custar, uma vez por semana, quando a caneta do ministro decide se 33 Tribunais acertaram ou erraram?

Desconhecemos algum Ministro, na história do Tribunal, que tenha renunciado ou pedido aposentadoria por achar deveras inaceitável ou insuportável ouvir sustentações orais em sessões de julgamento.

Com isso, as sustentações orais tornam-se escolhas dos que ouvirão. O Ministro decide o que vai para a sessão virtual não sincrônica e os raros casos que Sua Excelência terá o enfado de ouvir e, quem sabe, pedir vistas para analisar melhor o caso. A massa processual ou é julgada pelo voto preparado pela assessoria¹ e lido na sessão, ou é da pauta virtual em que, talvez, alguém assista o vídeo de 5 minutos, gravado pelo causídico.

Bruno Henrique de Moura e Pedro Machado de Almeida Castro. Fotos: Divulgação

A Defensoria Pública, órgão essencial à Justiça, tem vezes em quase todas as sessões. A advocacia privada, com exceções, vai para a fila comum e, uma vez a cada três, quatro, cinco meses, assoma à Tribuna. Se o Ministro julgar com o pedido da defesa, nem precisa sustentar. Quando sustenta, já sabe o destino do recurso que virá.

Alguns gabinetes colocam metas de 10 processos por assessor para análise por dia. Julgar - que vem do fazer justiça - é outra atividade que não se interpreta na letra fria das metas do CNJ.

Continua após a publicidade

A palavra julgar deriva do latim "judicare", que significa avaliar, analisar com ponderação. Ou, para os mais cristãos, remete ao julgamento final quando todos, perante de Deus, teríamos nossos pecados avaliados. Numa ou outra visão, cuida-se de dever que necessita de reflexão, ponderação, cuidadosa análise dos elementos fáticos, jurídicos sobre a matéria.

Decidir é improver ou prover, carimbar o processo, fazê-lo andar. Se complementares, não dependem um da existência do outro.

Acreditamos, realmente, que o STJ analisou com qualidade, ponderou os dados, a interpretação da norma, em 588.413 processos? A Presidência decidir 214.828 nos parece demonstrar qualidade, ou é preenchimento de meta do CNJ?

Não se olvida que os Ministros tem razão quando reclamam do altíssimo número de casos sob sua responsabilidade. É humanamente impossível analisar 588.413 incidentes. Mas a forma mais eficiente, racional e justa de solucionar o problema são filtros e mais filtros para prestar jurisdição?

No censo de 1991 a população brasileira era de 146.825.475 habitantes. Pós-ditadura, o judiciário era órgão esquisito, pouco acessível, caro e restrito a poucos - ou a réus. Em tempos de processos físicos, o STJ não era palatável à massa e dependia ou de muita força de vontade do advogado, ou estrutura financeira da parte.

Segundo o próprio site do STJ, a revolução digital do Tribunal se dá a partir de 2009 com "a sua maior revolução em direção ao processo 100% digital. Foi assumido nesse ano o compromisso definitivo na busca da extinção do processo em papel. Nesse ano, os advogados e demais operadores do Direito passaram a poder acessar via internet a íntegra da quase totalidade de processos em trâmite no STJ".

De volta aos dados, se comparamos 2010 e 2022 - o ano seguinte ao compromisso do STJ com o mais recente dado - o crescimento em 78%, ou aumento em 258.130 processos, muito tem a ver com esse objetivo do Tribunal, que lhe dá mais ares de Tribunal Cidadão.

Continua após a publicidade

O compromisso antigo do STJ de ampliar e incentivar que mais pessoas acessem o Judiciário foi atingido. Mas, agora, parece que a Corte mais se importa com metas que em efetivar seu engajamento de outrora. Há excesso judicial, nas palavras dos próprios magistrados.

Ocorre que o STJ cresceu. Há claro aumento nos números e nas decisões, mas não se debate profundamente mecanismos de, igualmente, incrementar a qualidade da prestação jurisdicional material.

Hoje, somente o Tribunal de Justiça de São Paulo possui 360 desembargadores. Não é esperado, nem salutar, que o STJ, órgão de cúpula em matéria infraconstitucional, tenha o tamanho de um TJSP. Mas uma discrepância de mais de 10 vezes com apenas um Tribunal parece razoável?

Se considerarmos os 4 menores Tribunais do Brasil - (TJRR, TJAC, TJAP, TJTO) - segundo o Justiça em Números 2022 do CNJ - foram apresentados 367.654 casos novos em 2021 nestes Tribunais. O número é 44.936 menor que os 412.590 casos novos que o STJ recebeu naquele ano.

O STJ possui 33 ministros. O TJRR possui atualmente, em exercício, 10 desembargadores, o TJAC 11 desembargadores, o TJAP 9 desembargadores, o TJTO 11 desembargadores. Somados, 41 desembargadores em 4 Tribunais. O número de Ministros do STJ é idêntico ao de desembargadores do TJMA.

É absolutamente inviável que o STJ possua 2 Turmas Criminais com 5 ministros cada e uma Seção Criminal com 10 Ministros enquanto o TJSP é formado por 16 Câmaras Criminais e 8 Grupos de Câmaras. Ao todo 80 desembargadores. O TJDFT e o TJPA têm, cada, 15 desembargadores em 3 Turmas Criminais, mais que o STJ, jurisdicional em todo o país.

É natural do ser-humano não querer dividir poder. Mais confortável, por dezenas de razões, a concentração de Poder e de casos sob a jurisdição de quem já está.

Continua após a publicidade

Ocorre que se é inviável aos Ministros decidirem 588.413 casos em 1 (um) ano, pior ainda é mantermos um modelo que despreza o debate, cerceia o exercício legal e constitucional das prerrogativas de defesa, substitua o julgamento colegiado - a razão de existir um Tribunal - por decisões monocráticas, muitas, sequer corrigidas pelos Ministros, e amplie o distanciamento do STJ para com a população.

O que custa mais ao Brasil? A injusta criminal, previdenciária, cível, consumerista, fazendária, ambiental por julgamentos padronizados e feitos para entregar jurisdição e diminuir a caixa de processos pendentes ou o aumento da Corte? É uma discussão profunda sobre o modelo de Judiciário que queremos.

E não falemos que a Constituição Federal dificulte ou atrapalhe esse intento. O texto magno é expresso que o STJ terá, "no mínimo, trinta e três Ministros." 48, 63, 90, ou qualquer outro número a maior de ministros é absolutamente compatível com a redação e o espírito da Carta Cidadã de 1988.

Falar em diminuição do número de casos na Corte é uma anedota que o histórico dos últimos 33 anos rechaça. A curva evolui para cima e não há tendência de diminuição, ainda mais com a extensa - e até exagerada - digitalização de tudo que tramita nos Tribunais.

É chegada a hora da comunidade acadêmica, do Legislativo e do próprio Judiciário - em especial dos atuais Ministros - todos juntos, discutirmos o aumento da composição e das Turmas do STJ, ainda que 1 Turma por assunto, somando-se novos 15 Ministros - número que pode ser insuficiente, mas atenuará a máquina de moer processo que hoje se vê -, para que a Corte, assoberbada, tenha maiores condições de enfrentar os temas e casos que lhe são apresentados com racionalidade e não apenas decidindo, mas realmente, julgando e fazendo Justiça.

*Bruno Henrique de Moura é advogado criminalista formado pela UnB, mestrando na Universidade de São Paulo e presidente da Associação Brasiliense de Cronistas Desportivos

*Pedro Machado de Almeida Castro é advogado em Machado de Almeida Castro & Orzari Advogados e mestre em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo (USP)

Continua após a publicidade

[1] Não se está aqui querendo atacar o trabalho das assessorias, seja em despachados, leitura de peças ou minuta de decisões, já que impossível aos Ministros lerem e decidirem todos os casos e incidentes. Todavia, o risco do defeito na prestação jurisdicional atrapalha, também, o trabalho dos assessores, assoberbados, e distancia ainda mais o contato e a gerência do ministro para com os assuntos que devem julgar.