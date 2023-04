STJ prorroga por um ano afastamento de desembargador do Tocantins sob suspeita de venda de sentenças

O desembargador Ronaldo Eurípedes de Souza. Foto: TJTO/Reprodução

O Superior Tribunal de Justiça prorrogou por mais um ano o afastamento da função imposto ao desembargador Ronaldo Eurípedes de Souza e ao assessor técnico Luso Aurélio Souza Soares, ambos do Tribunal de Justiça do Tocantins.

A manutenção da medida foi decidida durante análise de petição do Ministério Público Federal (MPF) no âmbito de ação penal em que o desembargador e o servidor do tribunal foram denunciados por corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro.

Segundo informações divulgadas no site do STJ, a medida, imposta pela primeira vez, ainda na fase de investigações, havia sido renovada até 27 de abril de 2023, em decisões referendadas pela Corte Especial.

Com a denúncia do MPF, o Órgão Especial do STJ reafirmou a pertinência dos motivos que levaram à suspensão do exercício das funções públicas, com base em provas que indicam a suposta prática de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro, envolvendo quantias incompatíveis com os rendimentos dos investigados.

De acordo com o relator, ministro Og Fernandes, os motivos que autorizaram o afastamento inicial continuam válidos.

Og Fernandes destacou que 'vários fatos foram agregados no decorrer do processo, tornando mais claros os indícios de ocorrência dos delitos imputados aos investigados - relacionados à venda de decisões judiciais - e reforçando a necessidade de proteger a ordem pública com a medida de afastamento das funções'.

Ao se referir aos atos supostamente praticados pelo desembargador e à hipótese de sua permanência no exercício da função, Og Fernandes afirmou ser impossível "viabilizar que um agente público suspeito de abjeta conduta continue ditando o que é justo ou injusto, ou quais sentenças de primeiro grau devem ser reformadas".

Medida para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal

Para o ministro, os crimes sob apuração representam 'mácula na reputação, na credibilidade e na imagem do Tribunal de Justiça do Tocantins, visto que os investigados são agentes remunerados para fazer cumprir as leis e para zelar pelo princípio republicano, e não se pode tolerar que haja suspeita de prática de ato que atente contra a moralidade administrativa ou levante dúvidas sobre a imparcialidade'.

"Presentes os requisitos mínimos para a apreciação da medida cautelar excepcional, notadamente a demonstração da materialidade e os indícios de autoria, a medida requerida mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, considerando que as investigações prosseguirão, com relação a outros fatos", concluiu o relator.

COM A PALAVRA, O DESEMBARGADOR

A reportagem do Estadão fez contato com o Tribunal de Justiça do Tocantins. O espaço está aberto para manifestação do desembargador Ronaldo Eurípedes de Souza e também para o assessor técnico Luso Aurélio Sousa Soares. (pepita.ortega@estadao.com)