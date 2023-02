STJ reconhece legitimidade de duplicata para cobrar valores de cláusula 'take or pay'

Sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. Foto: Roberto Jayme/Agência Estado

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça acolheu a possibilidade de cobrança por meio de duplicatas de valores calculados em cláusula contratual do tipo 'take or pay'. A polêmica da decisão reside no fato da duplicata ser um título de crédito que exige a confirmação da entrega de um produto, enquanto a cláusula 'take or pay' estabelece que o contratante pague um valor mínimo por determinado produto ou serviço, independente do uso.

O caso teve origem em São Paulo, em 2018, em uma ação que uma indústria de bebidas ajuizou contra uma empresa fornecedora de gás. As duas duplicatas questionadas, juntas, chegavam a R$ 24.965,49 quando o processo começou.

Na primeira instância, a juíza Valéria Longobardi, da 29ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, não acolheu o pedido da indústria de bebidas. Ela entendeu que a cláusula da cobrança pelo consumo mínimo - 'take or pay' - não é desvantajosa para a parte autora, porque também prevê que 'quanto maior o consumo, menor o valor do metro cúbico cobrado'.

Já no Tribunal de Justiça, a sentença foi completamente revertida. Os desembargadores da 15ª Câmara de Direito Privado acompanharam o voto do desembargador relator, Kleber Leyser de Aquino, e anularam as duplicatas. Os principais argumentos utilizados foram de que 'as duplicatas não representam a efetiva compra e venda dos gases fornecidos' e que a situação discutida no processo é diferente da 'cobrança por consumo mínimo de gases'.

O caso foi levado até Brasília através de um Recurso Especial para o STJ, que restabeleceu os termos da decisão de 1ª instância. O acórdão é do último dia 14.

O voto da ministra relatora, Nancy Andrighi, afirma que a inserção da cláusula 'take or pay' 'não desnatura o negócio jurídico, o qual não deixa de ser uma compra e venda'. De acordo com o seu entendimento do caso, a cláusula afeta a modalidade de cobrança, mas não o tipo de negociação. "O preço devido foi calculado não de acordo com o quantum efetivamente consumido e sim nos moldes do previsto na cláusula 'take or pay'."

Os outros ministros da 3ª turma, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro acompanharam Andrighi.