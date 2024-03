‘Sua filha é p..’, diz conselheiro da OAB à mãe de influencer; ouça o áudio

A influenciadora Luiza Rodas e o advogado Marcelo Tostes. Foto: Acervo Pessoal/R

Ao denunciar o conselheiro federal da OAB por Minas Marcelo Tostes de Castro Maia por uma suposta ‘campanha de difamação’ e ameaça de divulgação de fotos íntimas, a influenciadora Luiza Rodas, 35 anos, entregou à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Região Oeste, no Butantã, em São Paulo, cópias de prints de mensagens e também áudios para comprovar as acusações que atribui ao ex-namorado.

Em uma gravação, o advogado, de 52 anos, cobra de Solange Rodas, mãe da influenciadora, a devolução de presentes e mimos que havia dado à filha dela. Após ouvir que seria a ‘pessoa mais desrespeitosa’ que a mãe de Luiza já havia conhecido, Tostes responde: “E a maior puta que eu já conheci na vida foi a sua filha, tá joia?”

'A praga na minha vida foi a sua filha'; ouça Marcelo Tostes 'A praga na minha vida foi a sua filha'; ouça Marcelo Tostes 00:00 00:00 1 x

PUBLICIDADE O diálogo foi travado no início de janeiro deste ano, quando, segundo Luiza, o ex teria iniciado ‘investidas difamatórias’. Nos áudios, a mãe da influenciadora e o conselheiro da OAB falam sobre a devolução de bens dados pelo advogado durante o relacionamento com Luiza, que durou cerca de cinco meses e meio, até novembro do ano passado. A ‘cobrança’ pela devolução dos objetos também foi narrada à Polícia por Luiza. Em fevereiro passado, ela foi à Delegacia de Defesa da Mulher para registrar um boletim de ocorrência em que atribui a Marcelo Tostes crimes de violência doméstica, violência psicológica, ameaça, injúria, difamação, registro não autorizado da intimidade sexual e divulgação de imagens de nudez, sexo e pornografia.

Publicidade

Como mostrou o Estadão, a juíza Rafaela Caldeira, da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Região Oeste, no Butantã, em São Paulo, concedeu à influenciadora medidas protetivas para ‘salvaguardá-la’ de condutas atribuídas por ela a seu ex.

A juíza determinou buscas na residência do advogado. Os policiais apreenderam quatro armas de fogo, inclusive pistola calibre .380. Marcelo Tostes é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).

À reportagem do Estadão, ele negou enfaticamente as acusações. Diz ser alvo de ‘mentiras’. A amigos e conhecidos, o advogado tem se mostrado ' muito preocupado’ com as consequências que a repercussão do caso pode provocar ao seu nome.

Ele sustenta enfaticamente que ‘jamais fez qualquer ameaça’ à Luiza e que nunca exigiu dela que devolvesse presentes dados durante o relacionamento, mas apenas sugeriu que fossem doados a alguma instituição de caridade.

Ao proibir o conselheiro da OAB de chegar perto da ex e de divulgar fotos íntimas da influenciadora, a magistrada levou em consideração os ‘reiterados contatos supostamente realizados com tom ameaçador e as mensagens enviadas para amigos e parentes, registradas em nuvem digital mantida pela autoridade policial’.

Publicidade

Um áudio mencionado pela juíza é o que Marcelo chama a ex de ‘puta’. Nele, a mãe de Luiza fala que a filha quer devolver os presentes e explica que alguns estão com a irmã, Laura, que à época viajava. “Leva tudo pelo amor de Deus, pelo amor de Deus não me liga mais”, diz Solange a Marcelo.

O advogado argumenta que a ex ‘quer devolver só o brinco e uma bolsa, porque pra ela é importante estar bem vestida’.

“Aonde ela vai ela precisa estar bem vestida. Ela não tinha roupa para sair quando eu comecei a namorar com ela. Ela não tinha sapato para sair. Por isso que ela não quer devolver”, diz o conselheiro da OAB.

Após Solange mencionar que ela ganhava roupas em razão do trabalho como influenciadora, o advogado comenta: “Roupa do Brás (bairro de São Paulo famoso pelo comércio de peças de roupa barata). Essa é a roupa que ela ganha.”

Tostes reclama: “Vocês estão me deixando maluco. Ela acabou de mandar outra mensagem para minha sócia. Ela ligou para minha psicóloga.” A mãe de Luiza contesta.

Publicidade

Ainda na ligação, o conselheiro da Ordem insiste na devolução dos presentes: “Me mande e aí vou pegar e doar isso tudo. Amanhã você me manda as fotos de tudo o que está na sua casa.”

Solange contesta: “Não se preocupe que não vai fazer falta para ela Marcelo. Por mais praga que você jogue.”

E o advogado brada: “Toda plantação tem uma praga. A praga na minha vida foi a sua filha.”

Outra gravação levada à Justiça tem como contexto o embate travado entre a influenciadora e o ex desde o término de relação.

Marcelo desafia Solange: “Eu vou até o inferno, vocês vão querer ir?”

Publicidade

A mãe da influenciadora responde. “Não quero não. Tenho hombridade.”

Ele a interpela: “Tem dignidade do quê, de ter uma filha prostituta? Ela está ligando para a minha sócia de novo, atrapalhando minha vida profissional.”

Solange nega que a filha esteja fazendo contato com a sócia de Tostes. E grita: “Está ligando, sim!”.

Enquanto Luiza atribui ao advogado campanha de difamação, a defesa de Tostes entregou em juízo prints de mensagens que ele afirma ter recebido da influencer e que mostrariam ‘comportamento ameaçador e instável da parte dela’.

COM A PALAVRA, OS CRIMINALISTAS GUSTAVO IVAHY BADARÓ E JENNIFER CRISTINA FALK BADARÓ, QUE DEFENDEM MARCELO TOSTES

Publicidade

Na última sexta-feira, 8, os advogados Gustavo Henrique Ivahy Badaró e Jennifer Cristina Falk Badaró enviaram nota ao Estadão:

“A defesa de Marcelo Tostes de Castro Maia, com relação à medida protetiva concedida pela Juíza de Direito da Vara da Região Oeste de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do Foro Regional XV do Butantã/SP, promovida pela Sra. Luiza Rodas Borges Rodrigues, repudia e nega veementemente os fatos inverídicos narrados pela Autora.

Na sexta-feira encerra-se o prazo para a defesa contestar a medida protetiva, o que irá fazer esclarecendo a verdade dos fatos, juntando dezenas de prints de trocas de mensagens entre ambos, via WhatsApp, além de gravações de áudio e vídeo, bem como somente de áudio, comprovando que nunca houve qualquer agressão ou ameaça. Todas as armas de fogo apreendidas, regulares e devidamente registradas, nunca foram usadas na presença de Luiza.

A defesa coloca à disposição todas as provas de sua inocência. Ressalte-se que a simples notícia da concessão de medida protetiva, no âmbito de violência doméstica, tem um potencial enorme para destruir reputações, mesmo que, depois, se divulgue que ela foi revogada ou mesmo que a investigação foi arquivada, com a demonstração da inocência do investigado”.