Súmula 111/STJ e recurso extraordinário

Alexandre Langaro. Foto: ARQUIVO PESSOAL

Conforme noticiado[1], a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça -- STJ, declarou a validade do enunciado do verbete sumulado sob o nº 111/STJ, que tem o seguinte teor:

Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.

O Conselho Federal da 'nossa' OAB interveio -- e não por acaso -- nesses recursos repetitivos como amicus curiae[2] -- conforme mostra o site do STJ.[3]

Em jogo, no caso julgado, o sentido e o alcance do preceito inscrito no art. 85, § 4º, II, Código de Processo Civil -- CPC, que estabelece o seguinte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

Continua após a publicidade

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Por conta disso, reduziu-se -- esmagou-se, melhor dizendo --, a base de cálculo da verba de advogado, no campo previdenciário. Ao contrário do que sucede, por exemplo, nos ramos do Direito Civil, do Direito do Consumidor. Base de cálculo reduzidíssima, diga-se, sem qualquer justificativa jurídica e ou evidência empírica idônea -- data venia.

De início, merece destaque que o preceito inscrito no art. 85, § 4º, II, CPC, em momento algum menciona qualquer 'ação previdenciária'. Isso significa que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do caso ora analisado, ao concluir o que acabou concluindo, inseriu no texto da norma revelada no art. 85, § 4º, II, CPC, palavras nele não contidas. Violando, assim, data venia -- insista-se --, postulados basilares de hermenêutica [arte ou método[4]] e de interpretação [atividade[5]] jurídicas. Dado que ao intérprete descabe, por certo, inserir no texto palavras que nele não se contém -- e vice-versa. Parte-se, destarte, sempre, do texto literal -- vira-se a chave, é claro, a partir da literalidade textual e não o contrário. Texto literal que, no ponto, repita-se, em momento algum menciona -- nem mesmo de passagem ou lateralmente --, as palavras 'ações previdenciárias'.

É antiga e persistente, no particular, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STF, para quem:

Onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, muito menos para adotar óptica que acabe por prejudicar aquele a quem o preceito visa a proteger[6].

Assim, a Primeira Seção do STJ, ao validar a Súmula 111, acima descrita, violou, então, direta, aberta, frontal e ostensivamente, mediante evidente recuo -- e processo, dessarte, é marcha para frete e não à re -- o postulado da isonomia, expressamente previsto na Constituição Federal -- CF, que estabelece:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Continua após a publicidade

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.

Irrompe daí, necessária e inequivocamente, a abertura da via do recurso extraordinário, na hipótese. Tal e como previsto, a propósito do tema, no próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça -- RI/STJ:

Art. 268. Das decisões do Tribunal são cabíveis os seguintes recursos para o Supremo Tribunal Federal:

II - recurso extraordinário, nos casos previstos no art. 102, III, a, b e c, da Constituição.

A CF revela, no tocante ao recurso extraordinário, que:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

Continua após a publicidade

a) contrariar dispositivo desta Constituição.

A contrariedade ao disposto no inciso I do art. 5º, CF, mostrou-se, por evidente, exaltada, óbvia, gritante, ardente, flagrante -- e o uso da redundância, aqui, é proposital; presente, no ponto, o fator de discrímen -- inexistente, todavia, no texto constitucional. Fator de discrímen, irrazoável, injustificado, desproporcional e, portanto, ilegítimo, data venia. Dado que a 'ação previdenciária' -- ou o fator de discrímen invocado, no caso, pelo STJ, se se preferir -- foi a 'base' utilizada para desigualar-se; a míngua, contudo, de justificativa legítima, insta-se. Ou seja, o fator de discrímen -- a 'ação previdenciária' --, consciente ou inconscientemente, foi inserido pelo ato judicial proferido, por maioria, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Ato judicial, esse, que pode -- certamente, presente esse contexto concreto, especial e específico --, ser atacado pela via recursal extraordinária; porque presente, no ponto, implacavelmente, a existência da repercussão geral da matéria.

A CF, no tocante à repercussão geral, diz o seguinte, art. 102, III:

§3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.

O autor deste artigo, em sede doutrinária, já teve a oportunidade de destacar, sobre o tema da existência da repercussão geral, que:

O recorrente terá de demonstrar, além disso, no recurso extraordinário, a existência, na hipótese, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Exclusiva, aí, quer dizer que a Presidência do tribunal local não poderá deliberar sobre o tema -- se há ou não repercussão geral das questões constitucionais. Se o fizer, usurpará a competência exclusiva do Supremo. Assim, as Presidências das cortes, estaduais e federais, no ponto, cingir-se-ão à verificação do cumprimento, pelo recursante, sob aspectos essencialmente formais do art. 1.035, CPC.

É imprescindível enfatizar que a existência da repercussão geral é presumida.

Continua após a publicidade

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

§3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. [Art. 102, CF, grifos acrescentados][7]

É bom [re] lembrar que o postulado da isonomia tem assento constitucional.

Além disso, a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema relativo aos honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, triturou, a mais não poder, o postulado constitucional da isonomia; a questão constitucional discutida neste caso transcende, assim, e bem por isso, a larguíssimos passos, os interesses meramente subjetivos das partes e, com efeito, da causa. Surgindo daí a indiscutível e -- inexorável -- existência da repercussão geral. Repercussão geral que existe, na espécie, vale ressaltar, sob os ângulos social, jurídico e econômico. Eis as vertentes -- uma a uma.

No terreno social, o tema diz respeito à verba alimentar, ou seja, ao sustento do advogado, como diz, aliás, a Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal:

Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.[8]

Continua após a publicidade

No campo jurídico, a absoluta prioridade do ganha-pão fala mais alto e por si; tendo em conta a incondicional, imperiosa e cabal indispensabilidade do advogado à administração da justiça -- uma evidência irremovível. Conforme, aliás, normatizado constitucionalmente[9]. Sob a vertente econômica, a matéria alcança um sem-numero de relações jurídicas estabelecidas, com reflexos práticos, afetando um grande número de segurados -- os jurisdicionados -- e de advogados; notadamente no tocante à celebração do contrato do honorários advocatícios, pelos interessados, considerado o fator de discrímen estabelecido, pelo STJ, na hipótese. O que é conducente ao paroxismo --por efeito consequencial, natural, lógico e imediato.

Torna-se importante reavivar as palavras do eminente jurista Rudolf von Ihering, para quem direito é luta -- luta jurídica, decerto --, de acordo com a sua obra monumental A Luta Pelo Direito[10]:

Esta luta perdurará tanto como o mundo, porque o direito terá de precaver-se sempre contra os ataques da injustiça. A luta não é, pois, um elemento estranho ao direito, mas sim uma parte integrante de sua natureza e uma condição de sua idéia. Todo direito no mundo foi adquirido pela luta; esses princípios de direito que estão hoje em vigor foi indispensável impô-los pela luta àqueles que não os aceitavam; assim, todo o direito, tanto o de um povo, como o de um indivíduo, pressupõe que estão o indivíduo e o povo dispostos a defendê-lo[11].

19. É fundamentalíssimo concluir, desse modo, pela existência da repercussão geral da questão constitucional debatida na causa ora estudada academicamente; e, pois, pelo cabimento do recurso extraordinário, no caso concreto; com base no permissivo político constitucional a que se refere a letra a[12], do art. 102, III, em ordem a atacar, juridicamente[13], mediante adequada motivação[14], o acórdão proferido, com voz dissonante, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que validou o enunciado do verbete sumulado sob o nº 111/STJ; violando, em consequência disso, repita-se, direta, aberta, frontal e ostensivamente, o art. 5º, II, CF, que estabelece, de maneira expressa e pragmática, no sistema do ordenamento jurídico brasileiro, o postulado da isonomia.

Soma-se a isso, ademais, que, o STF, de longa data, tem entendimento, firme, no sentido de que:

Quando se aplica um dispositivo da Constituição à hipótese em que ele não deve ter incidência, viola-se esse dispositivo. A ofensa à Constituição ocorre não apenas quando ela não é aplicada ao caso concreto, mas também, quando a norma é indevidamente aplicada.[15]

*Alexandre Langaro, advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante. Autor de livros e artigos jurídicos. Articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seção São Paulo. Estudou o NY Criminal Procedure Law em New York

Continua após a publicidade

[1][https://www.migalhas.com.br/quentes/382719/stj-mantem-sumula-111-sobre-honorarios-em-causas-previdenciarias

Recursos Especiais 1880529/SP, 1883715/SP e 1883722].

[2][Código de Processo Civil -- CPC

DO AMICUS CURIAE

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.

§1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.

§2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae .

§3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas (grifos aditados)].

[3][https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202001508845&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea; https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202001713286&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea; https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202001714967&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea].

[4][Ver, no ponto, por todos, o saudoso Professor Geraldo Ataliba].

[5][Idem].

[6][Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 547.900/MG].

[7][Alexandre Langaro, Escola Superior de Advocacia da OAB/SP, https://esaoabsp.edu.br/Artigo?Art=167].

[Alexandre Langaro, 'Dogmática Penal por artigos', 2020, Kindle/Amazon].

[8][Grifos aditados].

[9][CF/1988

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

[10][Der Kampf um's Recht, 1909, com prefácio e Clóvis Beviláqua, Martin Claret Editor, pág. 22].

[11][Sic].

[12][Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal

Art. 321. O recurso extraordinário para o Tribunal será interposto no prazo estabelecido na lei processual pertinente, com indicação do dispositivo que o autorize, dentre os casos previstos nos arts. 102, III, a, b, c, e 121, § 3º, da Constituição Federal (Redação dada pela Emenda Regimental n. 12, de 12 de dezembro de 2003)].

[13][Alexandre Langaro, 'Recurso Especial Letras A e C Passo a Passo, IOB Thomson, 2005, pág. 16 e seguintes]

[Alexandre Langaro, 'Dogmática Penal por artigos', 2020, Kindle/Amazon, https://www.amazon.com.br/Dogm%C3%A1tica-Penal-artigos-Alexandre-Langaro-ebook/dp/B08BWSRV84/ref=sr_1_2?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD].%C3%95%C3%91&keywords=ALEXANDRE+LANGARO&qid=1677953647&s=digital-text&sr=1-2&asin=B08BWSRV84&revisionId=f314bdb2&format=1&depth=1]

[Alexandre Langaro, videoaula "Como fazer o seu recurso especial ser admitido", Parte 1 (https://www.youtube.com/watch?v=df9T-Ac7SZg, 7' em diante)].

[Alexandre Langaro, videoaula "Como fazer o seu recurso especial ser admitido", Parte 2 (https://www.youtube.com/watch?v=0X4pCnJoI60, 3' em diante)].

[14][Alexandre Langaro, Escola Superior de Advocacia da OAB/SP, https://esaoabsp.edu.br/Artigo?Art=201].

[Alexandre Langaro, 'Dogmática Penal por artigos', 2020, Kindle/Amazon].

[15][RE 1412984].