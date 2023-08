Superando as Súmulas 7/STJ e 279/STF

Alexandre Langaro. Foto: Arquivo pessoal

Estabelecem, respectivamente, os enunciados 7 e 279 dos verbetes sumulados pelo STJ e pelo STF:

A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

O recorrente, no campo estreito dos recursos extraordinários, tem de partir dos fatos acertados -- ou dos fatos incontroversos, se se preferir -- pelo acórdão recorrido mediante os recursos extraordinários.

Assim, por exemplo, se o tribunal local, federal ou estadual, decidiu que uma xícara é uma geladeira, essa assertiva -- de que a xícara é uma geladeira --, não será modificada na via recursal extraordinária. Perante os tribunais superiores, então, a xícara continuará sendo uma geladeira.

Contudo, é possível, por meio de recursos extraordinários, realizar o reenquadramento jurídico dos fatos incontroversos; reenquadramento jurídico dos fatos incontroversos sem, por certo, cotejar, ou aferir, os fatos da causa.

No exemplo citado, portanto, pode-se modificar as consequências jurídicas decorrentes do fato de uma xícara ser uma geladeira.

Como geladeira, ela serve para, por exemplo, conservar alimentos e gelar a água -- e não para tomar café ou chá.

Essa conclusão, que reenquadra juridicamente os fatos incontroversos, tal e como decididos pelos tribunais locais, escapa, a passos larguíssimos, da incidência das Súmulas 7/STJ e 279/STF.

Os recursos extraordinários, servem, sim, insista-se, para [re] discutir o [re] enquadramento jurídico dos fatos incontroversos da causa, tal e como estabelecidos pelas cortes locais -- repita-se.

O reenquadramento jurídico dos fatos[1] -- que, decerto, não se confunde com o revirar, com o remexer, do material cognitivo produzido nos autos[2] --, mostra-se inteiramente viável, extremamente possível e, sobretudo, plenamente salutar, na via recursal extraordinária. Há, de sobra, campo propício para isso:

A revaloração da prova e o reenquadramento jurídico dos fatos não se confundem com o revolvimento de suporte fático-probatório, sendo plenamente franqueados aos tribunais superiores.[3]

Nesse sentido, o Regimento Interno do STJ, diz o seguinte:

Art. 255. O recurso especial será interposto na forma e no prazo estabelecido na legislação processual vigente e recebido no efeito devolutivo, salvo quando interposto do julgamento de mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas, hipótese em que terá efeito suspensivo.

§5º No julgamento do recurso especial, verificar-se-á, preliminarmente, se o recurso é cabível. Decidida a preliminar pela negativa, a Turma não conhecerá do recurso; se pela afirmativa, julgará a causa, aplicando o direito à espécie, com observância da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil.[4]

O acionamento da regra inscrita no art. 10, CPC[5], a que se refere o § 5º, art. 255, serve, por óbvio, para evitar o julgamento surpresa.

[Abro um parêntesis aqui]. Na via dos embargos de declaração, por outra perspectiva, invoco o art. 10, CPC, analogicamente, por inexorável imposição sistemática, também para evitar a chamada supressão de instância. Isso para que o colegiado local emita entendimento expresso sobre determinado tema jurídico. No CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.[6]

A isso se soma, ademais, que, com essa atitude -- em sede de embargos de declaração -- busca-se obviar, no ponto, uma possível violação das regras de competência, previstas e exauridas na Constituição Federal. [Fecho o parêntesis].

No STF, tem-se a Súmula 456:

O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie.[7]

Veio desses dispositivos a redação do caput do art. 1.034, CPC:

Art. 1.034. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito.

É disso realmente que trata este artigo, ou seja, da aplicação do direito à espécie, partindo-se dos fatos incontroversos, postos pelo tribunal local.

Em livros e em artigos, eu denominei essa aplicação do direito à espécie, ou reenquadramento jurídico, se se quiser, de processo de correção, ou retificação, do erro, técnico, derivado do processo subsuntivo. Processo subsuntivo que nada mais é do que incluir, inserir, colocar o fato concreto e incontroverso à norma adequada. No limite, trata-se de processo de [re] adequação normativa -- uma verdadeira, rigorosa e implacável questão jurídica. Investigável, assim, nas apertadas vias dos recursos especial e extraordinário.

*Alexandre Langaro estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York; advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante; autor de livros e artigos jurídicos; articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo e do jornal 'O Estado de S. Paulo' - Estadão; professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seccional do Rio Grande do Sul; digital influencer

