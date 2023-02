Supremo abre mão de duas investigações envolvendo Bolsonaro

Um dos casos é um pedido de investigação do ex-presidente contra o ex-deputado Julian Lemos (Fotos: Dida Sampaio/Estadão e Câmara dos Deputados) Foto: Estadão

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, declinou da competência para julgamento de duas investigações criminais que a Corte conduzia envolvendo Jair Bolsonaro (PL) - uma delas a pedido do próprio ex-presidente. O argumento das duas decisões é o fim do mandato, que encerra também a prerrogativa de julgamento em foro privilegiado.

Um dos processos é um pedido do próprio Bolsonaro de investigação do ex-deputado Julian Lemos (União Brasil - PB), que disse, em entrevista a um podcast, em novembro do ano passado, que Michelle Bolsonaro não teria comparecido ao primeiro discurso de seu marido após o segundo turno das eleições porque 'está toda marcada'.

O ex-parlamentar também disse que Bolsonaro 'deu uns tapas nela (Michele), durante as primeiras férias dele, em que foi para uma ilha'.

No dia 1º de fevereiro, a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Maria Araujo, já havia opinando pela declinação da competência do Supremo.

Como o ex-presidente, Julian Lemos também não se reelegeu, o que impede a continuidade de investigação pela Corte. Nesse caso, Fux determinou a remessa dos autos para a Polícia Federal, 'para que proceda como achar de direito'.

O outro caso tramita em segredo de Justiça, porque investiga o uso da imagem de crianças e adolescentes, relacionado a armas, na campanha de Bolsonaro. A decisão, contudo, foi disponibilizada no site do Supremo. Nesse caso, Fux determinou a remessa da investigação, aberta a pedido da PF, para a Justiça Eleitoral do Distrito Federal. A única hipótese na qual os dois processos poderiam continuar sob os cuidados do Supremo é se estivessem já em fase de julgamento, o que autoriza a 'perpetuatio jurisdictionis'. A regra foi estabelecida pelo plenário do Tribunal no julgamento de uma questão de ordem em uma ação penal de 2017.