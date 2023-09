Supremo coloca a licença-paternidade na agenda pública

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem em mãos um caso singular, capaz de entrelaçar proteção das famílias e das crianças, paternidade responsável, igualdade de gênero, viabilidade econômica empresarial, equilíbrio das contas públicas e direito trabalhista. Tudo isso está implicado na análise que a Corte faz, neste momento, a respeito da regulamentação da licença-paternidade. O julgamento da ação ocorre no plenário virtual e teve reinício aberto na última sexta-feira, dia 22 de setembro, com o voto da presidente da Corte, Rosa Weber. Os votos dos ministros devem ser depositados até o dia 29, e vão indicar um novo caminho para o tema no país.

Carolina Spina Foto: Divulgação

Com o voto da ministra, já há maioria considerado haver omissão do Congresso Nacional sobre o tema. O direito a um período de ausência remunerada do emprego ao pai, para poder tomar conta de um recém-nascido, está previsto na Constituição de 1988. Essa garantia está descrita no artigo 7º da Carta, e um outro artigo, o 10º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), determina que o benefício é de cinco dias. Nos dois trechos da Constituição, está claro que o intervalo de cinco dias é mera referência, e que o direito precisa ser regulamentado via lei específica. Isso nunca foi feito, apesar de uma lei de 2008 ter permitido a prorrogação do benefício por mais 15 dias se a empregadora estiver vinculada ao Programa Empresa Cidadã, por meio do qual recebe incentivo fiscal. As mulheres, por outro lado, têm seu direito detalhado em legislação.

A licença-maternidade está assegurada na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) desde 1943. Atualmente, o afastamento delas é de 120 dias, podendo subir para 180 dias, extensão também prevista no Programa Empresa Cidadã. No setor público, o prazo já é fixado em seis meses. A ação que questiona a desatenção do Congresso à regulamentação da licença-paternidade foi apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde ao STF em 2012 e até hoje, uma década depois, o tema segue sem resposta dos dois poderes da República. Agora, a ministra Rosa Weber decidiu retomar a análise, que havia sido parada em agosto por pedido de vista.

No momento, há seis votos reconhecendo a omissão do Legislativo. Dois determinam prazo de 18 meses para que o Congresso elabore lei sobre o tema. Até isso ocorrer, os direitos das licenças paternidade e maternidade deveriam ser igualados. Três votos também estipulam o prazo de 18 meses para ação legislativa, mas não tratam de equiparação imediata. Um voto não prevê tempo para os congressistas se posicionarem. Ou seja, os ministros ainda precisam definir se determinarão prazo para o Congresso se manifestar, o que não seria surpresa. É o que diz a Carta Magna, em uma reverência do legislador ao direito trabalhista. A lei específica tornará mais sólida e juridicamente segura uma política laboral que já aparece em iniciativas corporativas de empresas que ampliam, por conta própria, a licença-paternidade, demonstrando disposição em mudar a cultura e incentivar práticas de bem-estar e de melhoria da qualidade de vida dos seus colaboradores.

Regulamentar o benefício paterno será um grande passo em direção à equidade de gênero, ao incentivo à paternidade consciente e ao afeto familiar ao recém-nascido. Será preciso levar em conta as diversas configurações familiares, incluindo casais homoafetivos, por exemplo. O tamanho da licença certamente exigirá mais argumentação e debates. Projetos de lei já tramitam no Congresso, mas sem estar na agenda de prioridades.

No mundo ideal, a licença-paternidade de 120 ou 180 dias seria um avanço social histórico e o fim da discriminação enfrentada pelas mulheres na hora de disputar vaga no mercado de trabalho. Elas já largam em desvantagem em muitas situações apenas pela possibilidade de eventual gravidez. No mundo real, é preciso considerar a viabilidade econômica das empresas, o nível médio de produtividade e o caixa do poder público, que seria chamado a bancar a pausa laboral.

Será preciso buscar consenso para um “benefício mínimo” maior do que o existente hoje e, ao mesmo tempo, estudar flexibilizações que deem mais autonomia decisória aos casais e às empresas. Por que não permitir às famílias decidirem a forma como vão dividir um determinado número de dias de licença parental, por exemplo? Em vez de uma parada total, por que não uma redução de jornada? Ou uma licença fracionada? Encontrar uma proposta viável, adaptando a legislação à realidade social e econômica, é um caminho que pode garantir ambiente com melhores condições para o desenvolvimento saudável e assistido das próximas gerações de brasileiros.

*Carolina Spina, advogada trabalhista