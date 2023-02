Supremo restaura brasão e 'Themis' depredados por golpistas em atos do dia 8

Estátua que representa deusa grega Themis é restaurada por equipe do Supremo. Foto: STF/Reprodução

O Laboratório de Restauro do Supremo Tribunal Federal já recuperou 30 peças do acervo histórico e artístico da Corte máxima que foram danificadas por radicais que invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes no dia 8 de janeiro. Um grupo de sete restauradores trabalha agora nas cadeiras e no Brasão da República que foram arrancados do Plenário do Supremo. A equipe também restaura a escultura em bronze 'A Justiça', de Alfredo Ceschiatti - que representa Themis, deusa grega da Justiça -, obra que foi resgatada nos jardins da sede do STF.

Como mostrou o Estadão, itens retirados do Supremo foram considerados pelos radicais como troféus - a Corte foi um dos principais alvos dos ataques de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ao longo do mandato do ex-chefe do Executivo. O brasão da República, agora em processo de restauro, foi levado para fora do Supremo. Extremistas posaram para fotos com o símbolo nas mãos. Outro objeto alvo dos extremistas foi a porta do armário de togas do ministro Alexandre de Moraes.

Segundo o Supremo, a lista de itens a serem recuperados inclui não só obras de arte e mobiliário, mas também presentes de chefes de Estado. O ambiente da Corte com a maior quantidade de itens a serem restaurados é o Salão Nobre. Lá ficavam, por exemplo, porcelanas chinesas, que foram quebradas em vários pedaços.

A Corte informou ainda que pretende realizar uma exposição com peças que não possam ser restauradas. De acordo com o gerente de Preservação e Restauração do Supremo, Marco Antônio de Faria, há itens que não são passíveis de recuperação 'devido ao alto grau de destruição', entre eles vasos artísticos recebidos da China, peças de cerâmica e espelhos que foram estilhaçados.

A restauração dos objetos danificados por bolsonaristas segue um cronograma de prioridades, com foco, em um primeiro momento, em objetos do Plenário, do Salão Branco e do Hall dos Bustos. Os restauradores correm contra o tempo: na próxima quarta, 1º, o Supremo realiza a sessão solene de abertura do Ano Judiciário de 2023.

As próximas etapas de restauro vão abranger o Salão Nobre - local em que os ministros recebem chefes de Estado -, o gabinete da Presidência, a Diretoria-Geral e outras áreas do Tribunal.

Constituição furtada

Além de arrasarem o Plenário do Supremo, os radicais no dia 8 subtraíram da sede da Corte uma réplica da Constituição de 1988. O extremista flagrado pelas câmeras de segurança do STF com o objeto foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Na ocasião, o Ministério Público Federal também acusou quatro presos, flagrados dentro do STF, por atos de 'vandalismo e depredação' de instalações da Corte. Até o momento, 98 golpistas foram denunciados por crimes ligados aos atos violentos do dia 8.

A réplica da Constituição foi recuperada pela Polícia Federal e devolvida ao Supremo pelo ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino. O exemplar foi entregue na PF de Varginha, em Minas Gerais, a 875 quilômetros do Distrito Federal.

Relógio de Dom João VI

Nesta terça-feira, 23, a Polícia Federal (PF) prendeu o homem que derrubou o relógio de pêndulo de Dom João VI ao invadir o Palácio do Planalto. Flagrado pelo circuito de segurança do Planalto, Antônio Cláudio Alves Ferreira foi encontrado em Uberlândia, no interior de Minas Gerais.