Entrevero nas redes envolvendo três modelos vira caso de Polícia em São Paulo

Um entrevero nas redes envolvendo três modelos virou caso de Polícia em São Paulo e culminou na adoção de medidas cautelares impostas a duas delas por supostas injúrias à colega. Ainda em meio ao recesso, a Justiça ordenou o bloqueio dos perfis de Thayná Santos e Linda Helena no Instagram em razão de 'diversas ofensas' que teriam sido feitas à Sara Cunha.

Thayná e Linda, de um lado da contenda, também ficaram proibidas de mencionar a colega em suas redes sociais. As medidas foram decretadas no bojo de um inquérito sobre supostos crimes de stalking e difamação e ficaram em vigor por mais de 25 dias - período no qual foi inclusive negado um pedido de restabelecimento dos perfis.

No último dia 20, o juiz Rafael Dahne Strenger, do Departamento de Inquéritos policiais (Dipo), autorizou a reativação das contas, em razão de indícios de exclusão das publicações consideradas ofensivas. Mas, em seu despacho, o magistrado fez um alerta: qualquer menção à Sara Cunha, bem como à investigação, por qualquer meio, poderá implicar em uma nova suspensão das redes.

A suspensão dos perfis de Thayná e Linda foi decretada por um outro juiz, Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, na antevéspera do Natal, 23 de dezembro, ainda no calor da cizânia. Na ocasião, o magistrado apontou 'diversas ofensas à vítima, modelo de renome internacional e mundialmente conhecida'. Rafael Rocha ainda proibiu que as investigadas fizessem comentários sobre Sara Cunha e determinou a exclusão de publicações já realizadas sobre a modelo.

O magistrado fez um alerta sobre o alcance da contenda entre as modelos. "Restaram demonstradas a existência de diversas ofensas contra a vítima, proferidas por meio das redes sociais, em especial Facebook e Instagram, as quais, na atualidade, têm o potencial de atingir milhões de pessoas em pequeno lapso temporal, com evidentes prejuízos à imagem de terceiros e à reputação da ofendida."

A decisão acolheu um pedido da defesa de Sara Cunha, representada pelos advogados Daniel Bialski e Bruno Borragine, e levou em consideração um parecer do Ministério Público de São Paulo. A Promotoria sustentou que a medida seria 'imprescindível' para evitar 'maiores prejuízos e danos passíveis de ocorrer no curso das investigações'.

"Embora se trate de perfis pessoais em redes sociais, sabe-se que nenhum direito é absoluto, inclusive o de liberdade de expressão", sustentou o Ministério Público. "Portanto, eventuais abusos são passíveis de serem coibidos, ainda que antes da ocorrência de qualquer prejuízo."

O pedido dos advogados de Sara foi encaminhado, inicialmente, ao juízo do Departamento de Inquéritos Policiais da Capital (Dipo), onde tramita um inquérito sobre a conduta de Thayná Santos e Linda Helena.

A investigação foi requerida pelos advogados de Sara, para apuração de supostos crimes de perseguição/stalking e difamação.

Ao solicitar a abertura de inquérito sobre o caso, os advogados de Sara destacam que a modelo foi alvo de 'uma série de ataques virtuais'.

"Todos os vídeos ofensivos extraídos dos perfis de Linda Helena e Thayná Santos somam mais de uma hora de filmagens, contendo falas exclusivamente ofensivas e difamatórias", apontam os advogados Daniel Bialski e Bruno Borragine.

Segundo Borragine, a modelo Thayná 'chegou ao ponto de criar três destaques fixos em seu perfil, nomeados de forma jocosa, para manter acessível de forma permanente o conteúdo que visava humilhar Sara'.

Após os comentários, segundo seus advogados, Sara perdeu contratos e 'desenvolveu depressão e síndrome de ansiedade com episódios de mania de perseguição'.

